Arjantin 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Mascherano'ya emanet

Arjantin 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'ne Javier Mascherano getirildi.

Arjantin 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'ne Javier Mascherano getirildi. Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Fernando Batista'nın görevinden ayrılmasıyla boşalan 20 yaş altı milli takımı teknik direktörlüğüne 37 yaşındaki Mascherano'nun getirildiği kaydedildi. Mascherano, 147 kez giydiği milli takım formasıyla 2004 Atina ve 2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştı. Üst üste 4 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan deneyimli savunma oyuncusu, 2014 Brezilya'da final oynadı. Mascherano, 17 yıl süren kulüp kariyerinde ise Liverpool ve Barcelona başta olmak üzere çok sayıda önemli kulüpte forma giydi, Barcelona ile 5 lig, 2 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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