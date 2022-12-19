Fransa'yı seri penaltı atışlarında mağlup ederek Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra zafere ulaşan Arjantin Milli Takımı tarih yazdı. Lionel Messi ve arkadaşlarının müthiş başarısı ise dünya basınında manşetleri süsledi.
Katar'da normal süresi 2-2 biten final maçı, uzatmalara gitti. Uzatmalarda Arjantin ve Fransa'nın karşılıklı golleriyle seri penaltı atışlarına uzanan mücadeleyi Tangocular kazandı ve 36 yıl sonra Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
Dünya basınında geniş yer bulan tarihi zafer için İtalya'nın ünlü gazetesi Corriere dello Sport, "MaraDoha" manşetini attı. Fransa'nın köklü gazetesi L'Equipe ise kaçan Dünya Kupası sonrası Mbappe'nin fotoğrafını kullanarak, "Başını dik tut" başlığını kullandı.
Dünya basınında finalin yansımaları şöyle:
Son Dakika › Spor › Arjantin'in Dünya Kupası zaferi uluslararası basında geniş buldu! Manşetlerin hepsi birbirinden ilgi çekici - Son Dakika