Arjantin'in Dünya Kupası zaferi uluslararası basında geniş buldu! Manşetlerin hepsi birbirinden ilgi çekici

Fransa'yı seri penaltı atışlarında mağlup ederek Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra zafere ulaşan Arjantin Milli Takımı tarih yazdı. Lionel Messi ve arkadaşlarının müthiş başarısı ise dünya basınında manşetleri süsledi.

36 YIL SONRA ZAFER GELDİ

Katar'da normal süresi 2-2 biten final maçı, uzatmalara gitti. Uzatmalarda Arjantin ve Fransa'nın karşılıklı golleriyle seri penaltı atışlarına uzanan mücadeleyi Tangocular kazandı ve 36 yıl sonra Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

YARATICI MANŞETLER ATILDI

Dünya basınında geniş yer bulan tarihi zafer için İtalya'nın ünlü gazetesi Corriere dello Sport, "MaraDoha" manşetini attı. Fransa'nın köklü gazetesi L'Equipe ise kaçan Dünya Kupası sonrası Mbappe'nin fotoğrafını kullanarak, "Başını dik tut" başlığını kullandı.

Dünya basınında finalin yansımaları şöyle:

TUTTUSPORT: FUTBOL, SENİ SEVİYORUZ

MARCA: İLAHİ MESSİ

THE TIMES: EN İYİSİ

NEMZETI SPORT: SONSUZA KADAR DÜNYA ŞAMPİYONU

CORRIERE DELLO SPORT: MARADOHA

MUNDA DEPORTIVO: TARİHİN EN İYİSİ

L'EQUIPE: BAŞINI DİK TUT