Arjantin'in Dünya Kupası zaferi uluslararası basında geniş buldu! Manşetlerin hepsi birbirinden ilgi çekici - Son Dakika
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Arjantin'in Dünya Kupası zaferi uluslararası basında geniş buldu! Manşetlerin hepsi birbirinden ilgi çekici

19.12.2022 11:55

Arjantin'in Fransa'yı penaltılarla devirip Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşması, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında geniş yer buldu. Lionel Messi ile Kylian Mbappe'nin dev finaldeki unutulmaz fotoğraflarıyla süslenmiş manşetler dikkat çekti.

Fransa'yı seri penaltı atışlarında mağlup ederek Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra zafere ulaşan Arjantin Milli Takımı tarih yazdı. Lionel Messi ve arkadaşlarının müthiş başarısı ise dünya basınında manşetleri süsledi.

36 YIL SONRA ZAFER GELDİ

Katar'da normal süresi 2-2 biten final maçı, uzatmalara gitti. Uzatmalarda Arjantin ve Fransa'nın karşılıklı golleriyle seri penaltı atışlarına uzanan mücadeleyi Tangocular kazandı ve 36 yıl sonra Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

YARATICI MANŞETLER ATILDI

Dünya basınında geniş yer bulan tarihi zafer için İtalya'nın ünlü gazetesi Corriere dello Sport, "MaraDoha" manşetini attı. Fransa'nın köklü gazetesi L'Equipe ise kaçan Dünya Kupası sonrası Mbappe'nin fotoğrafını kullanarak, "Başını dik tut" başlığını kullandı.

Dünya basınında finalin yansımaları şöyle:

TUTTUSPORT: FUTBOL, SENİ SEVİYORUZ

Arjantin'in tarihi şampiyonluğu dünya basınında! Manşetlerin hepsi sanat eseri gibi

MARCA: İLAHİ MESSİ

Arjantin'in tarihi şampiyonluğu dünya basınında! Manşetlerin hepsi sanat eseri gibi

THE TIMES: EN İYİSİ

Arjantin'in tarihi şampiyonluğu dünya basınında! Manşetlerin hepsi sanat eseri gibi

NEMZETI SPORT: SONSUZA KADAR DÜNYA ŞAMPİYONU

Arjantin'in tarihi şampiyonluğu dünya basınında! Manşetlerin hepsi sanat eseri gibi

CORRIERE DELLO SPORT: MARADOHA

Arjantin'in tarihi şampiyonluğu dünya basınında! Manşetlerin hepsi sanat eseri gibi

MUNDA DEPORTIVO: TARİHİN EN İYİSİ

Arjantin'in tarihi şampiyonluğu dünya basınında! Manşetlerin hepsi sanat eseri gibi

L'EQUIPE: BAŞINI DİK TUT

Arjantin'in tarihi şampiyonluğu dünya basınında! Manşetlerin hepsi sanat eseri gibi

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Fransa milli futbol takımı, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantin'in Dünya Kupası zaferi uluslararası basında geniş buldu! Manşetlerin hepsi birbirinden ilgi çekici - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantin'in Dünya Kupası zaferi uluslararası basında geniş buldu! Manşetlerin hepsi birbirinden ilgi çekici - Son Dakika
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