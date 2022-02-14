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Arkadaşları, Eren için maçta bir dakikalığına tek ayak üstünde durdu - Son Dakika

Arkadaşları, Eren için maçta bir dakikalığına tek ayak üstünde durdu

14.02.2022 00:58
Arkadaşları, Eren için maçta bir dakikalığına tek ayak üstünde durdu

Amasya'da tren kazasında sağ ayağını kaybeden genç futbolcu Eren Bulut'un takım arkadaşları ve rakipleri, çıktıkları ilk maçta bir dakikalığına tek ayak üstünde durup genç oyuncunun durumuna dikkat çektiler.

Amasya'da tren kazasında sağ ayağını kaybeden genç futbolcu Eren Bulut'un takım arkadaşları ve rakipleri, çıktıkları ilk maçta bir dakikalığına tek ayak üstünde durup genç oyuncunun durumuna dikkat çektiler.

Amasya İl Özel İdarespor U16 Takımı, Amasyaspor karşında sezonun ilk maçına 5 numaralı formayı giyen Eren'siz çıktı. Müsabakanın 5. dakikasında her iki takım oyuncuları, bir dakika boyunca sağ ayaklarını kaldırıp tek ayaklarının üstünde durarak Eren'e olan sevgilerini gösterdiler.

"Benim içi oynadılar"

Bu maç için aylar öncesinden antrenmanlar yapıp hazırlanmasına rağmen 14 Ocak'ta kaza geçiren Eren Bulut, yeşil sahada mücadele eden arkadaşlarını evinden cep telefonu aracılığıyla izledi. Maçı heyecanla takip eden 15 yaşındaki Bulut, "Benim için oynadılar. Çok mutlu oldum. Çok sevdiğim arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

3-0 galip geldikleri karşılaşmada attıkları golleri Eren'e hediye eden Hamdi Mert, Mehmet Akif Öz ve Arda Cırıkçı şampiyon olmayı hedeflediklerini söylediler.

Forması emekli edildi

Ampute Futbol Milli Takımı'na girmeyi hedefleyen Eren Bulut'un başarıyla terlettiği 5 numaralı formasının emekliye edildiğini anlatan Amasya İl Özel İdarespor antrenörü Levent Hırçın ise talihsiz kazanın yaşandığı demir yolunun etrafının tel örgülerle kapatılmasından memnun olduklarını ifade etti. - AMASYA

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Amasya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Arkadaşları, Eren için maçta bir dakikalığına tek ayak üstünde durdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Arkadaşları, Eren için maçta bir dakikalığına tek ayak üstünde durdu - Son Dakika
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