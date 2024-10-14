İZMİR,
CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li Finaller Turu ilk maçında evinde Finlandiya temsilcisi Akaa Volley'e 3-1 mağlup olan Arkas Spor, yarın rakibiyle deplasmanda rövanş karşılaşmasına çıkacak. Akaa şehrindeki Viialan Liikuntahalli Spor Salonu'nda saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Tom Knaepkens (Belçika), Peter Hoger (Slovakya) hakem ikilisi yönetecek. İzmir ekibinin tur atlayabilmesi için rövanş mücadelesini öncelikle 3-0 veya 3-1 kazanıp, ardından oynanacak altın sette de rakibine üstünlük kurması gerekiyor.
Son Dakika › Spor › Arkas Spor Rövanş Maçına Çıkıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?