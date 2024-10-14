Arkas Spor Rövanş Maçına Çıkıyor

Spor

İZMİR,

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li Finaller Turu ilk maçında evinde Finlandiya temsilcisi Akaa Volley'e 3-1 mağlup olan Arkas Spor, yarın rakibiyle deplasmanda rövanş karşılaşmasına çıkacak. Akaa şehrindeki Viialan Liikuntahalli Spor Salonu'nda saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Tom Knaepkens (Belçika), Peter Hoger (Slovakya) hakem ikilisi yönetecek. İzmir ekibinin tur atlayabilmesi için rövanş mücadelesini öncelikle 3-0 veya 3-1 kazanıp, ardından oynanacak altın sette de rakibine üstünlük kurması gerekiyor.