Arkas Spor, Başkent'te yarı final sınavında - Son Dakika
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Arkas Spor, Başkent'te yarı final sınavında

17.04.2022 12:51
Arkas Spor, Başkent'te yarı final sınavında

AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluk yaşayarak moral depolayan Arkas Spor, yarın Efeler Ligi Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda normal sezonu lider tamamlayan Halkbank'la karşılaşacak.

AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluk yaşayarak moral depolayan Arkas Spor, yarın Efeler Ligi Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda normal sezonu lider tamamlayan Halkbank'la karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak mücadelenin rövanş maçı 21 Nisan Perşembe günü İzmir'de oynanacak. Galibiyetlerin eşitliği halinde ise 3'üncü ve son maç 24 Nisan Pazar günü Ankara'da oynanacak. Finale çıkmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyleyen Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Güzel bir Play-Off serisi bizi bekliyor. Son sayıya kadar en iyisi için mücadele edeceğiz. Umarım finale yükselen taraf biz oluruz" dedi.


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Arkas Spor, Halkbank, Play Off, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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