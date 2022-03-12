Arkasspor ilk 4'ü tehlikeyi attı - Son Dakika
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Arkasspor ilk 4'ü tehlikeyi attı

12.03.2022 10:53
Arkasspor ilk 4'ü tehlikeyi attı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından deplasmanda Spor Toto'ya 3-1 mağlup olan Arkasspor, ilk 4'teki yerini tehlikeye soktu.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından deplasmanda Spor Toto'ya 3-1 mağlup olan Arkasspor, ilk 4'teki yerini tehlikeye soktu. Ligde 16 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi, 47 puanla 4'üncü sırada kalırken, aynı galibiyetle 44 puana ulaşan 5'inci basamaktaki Spor Toto, Play-Off iddiasını güçlendirdi.

Arkasspor, normal sezonunun son 3 maçında sırasıyla zirve takipçisi Fenerbahçe (D), lider Halkbank ve Cizre Belediyespor'la (D) karşılaşacak. Spor Toto ise Altekma (D), Fenerbahçe ve Galatasaray ile rakip olacak. Arkasspor bu 3 maç sonunda Spor Toto'yu altında tutarak ilk 4'e kalmayı ve şampiyonluk iddiasını korumayı hedefliyor.


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Kaynak: DHA

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