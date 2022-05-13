Arnavutköy Belediyespor, play-offa galibiyetle başladı - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyespor, play-offa galibiyetle başladı

13.05.2022 22:38

- Arnavutköy Belediyespor, play-offa galibiyetle başladı TFF 3. Lig'de mücadele eden Arnavutköy Belediyespor, sahasında konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'u geriye düştüğü maçta 3-1 yenerek rövanş için avantaj elde etti.

- Arnavutköy Belediyespor, play-offa galibiyetle başladı

İSTANBUL - TFF 3. Lig'de mücadele eden Arnavutköy Belediyespor, sahasında konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'u geriye düştüğü maçta 3-1 yenerek rövanş için avantaj elde etti. Coşkulu taraftar desteği ile Arnavutköy Belediyesi Bolluca Stadı'nda oynanan maçta heyecan dolu dakikalar yaşandı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off oynamaya hak kazanan Arnavutköy Belediyespor ile Bursa Yıldırımspor karşı karşıya geldi. Bolluca Stadı'nda oynanan maça Arnavutköylü futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmayı Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve ilçe protokolü de tribünden izledi. Arnavutköy Belediyespor 1-0 geriye düştüğü maçı, 3-1 kazanarak rövanş için büyük bir avantaj elde etti.

Deplasmanda puan almaya çalışan Bursa Yıldırımspor 7. dakikada Sirac Susancak'ın kendi kalesine attığı golle umutlandı. Golden sonra baskılarını arttıran Arnavutköy Belediyespor, 25. dakikada Mert Caymaz'ın penaltı golüyle skoru eşitledi. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmanın ikinci yarısında ise ev sahibi takım etkili oldu. Yeşil-beyazlılar 64. dakikada Mert Caymaz ve 75. dakikada Osman Bayrak'ın golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu skorla deplasman için avantaj elde eden Arnavutköy Belediyespor, rövanşı da alarak play-off finaline ismini yazmayı hedefliyor. Arnavutköy Belediyespor, 17 Mayıs Salı günü saat 16.00'da Bursa Minareli Çavuş Stadı'nda rövanş maçına çıkacak.

Arnavutköy Belediyespor taraftarlarından Zafer Apaydın heyecanlı maç ile ilgili, "Geçmişe dönük baktığımız zaman şu an takımımız daha kalabalık ortamlarda maça çıkıyorlar biz taraftar liderleri olarak da çok mutluyuz. Bugün hem maçtan hem de taraftardan maça gelen destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Arnavutköy Belediyespor, play-offa galibiyetle başladı
Arnavutköy Belediyespor, play-offa galibiyetle başladı
Arnavutköy Belediyespor, play-offa galibiyetle başladı
Arnavutköy Belediyespor, play-offa galibiyetle başladı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Bolluca, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Arnavutköy Belediyespor, play-offa galibiyetle başladı - Son Dakika


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