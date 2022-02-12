Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var

Artem Dzyuba'nın sezon sonunda Fenerbahçe 'ye transferi konusunda Zenit'in eski futbolcularından Maksim Demenko açıklamalarda bulundu. Demenko, "Artem 33 yaşına geldi ama ben hala gençliğindeki seviyeye sahip olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe söylentileri var. Yurt dışında oynayabilir. Zenit onunla mukavele yenilemezse Rusya'da kalacağını sanmıyorum. Bu durumda yeni gideceği takımda maddi bakımdan çok sağlam bir sözleşme imzalayacaktır" dedi.

"NEREYE GİDERSE GİTSİN BÜYÜK İŞ YAPAR"

Akşam'ın dış basından aktardı habere göre Maksim Demenko, "Artem'in Fenerbahçe'yle adı anılıyor. Ancak nereye giderse gitsin onu alan takım, bonservis bedeli ödemeyeceği için maaşını yüksek tutacak. Çoğu zaman futbolcular yaşlandıkça saha içinde ve saha dışında daha profesyonel davranır. Saha içinde enerjilerini dengeli kullanırken transfer masasında da daha yüksek bedeller almak için akıllı adımlar atarlar. Dzyuba'nın nereye giderse gitsin yeni takımında yine büyük işler yapacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN VAZGEÇİLMEZİ

Bu sezon Rusya'da 17 lig maçına çıkan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 10 gol atmayı başarırken 6 da asiste imzasını attı. 1.96'lık boyuyla hava toplarında çok etkili olan Artem Dzyuba, Rusya Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Artem, milli formayla 55 karşılaşmaya çıkarken 30 gol kaydetti.

BONSERVİSİ YOK

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için golcü hattında tecrübeli bir forvet istediği ve bu sebeple Dzyuba'yı gündemine aldığı öğrenildi. Artem boşa çıkacağı için bonservisi olmayacak. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 9 milyon euro olan Artem Dzyuba, hava toplarındaki etkinliği ve güzlü fiziğiyle dikkat çekiyor.