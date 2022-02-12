Üye Girişi
Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var - Son Dakika

Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var

12.02.2022 15:12
Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var

Sezon sonunda Zenit'le yolları ayıracak olan Artem Dzyuba, Fenerbahçe taraftarını umutlandırdı. Zetin'in eski oyuncularından ve Dzyuba'nın yakın arkadaşı olan Maksim Demenko, "Fenerbahçe söylentileri var. Bonservisi olmayacağı için büyük bir sözleşme imzalayacaktır" sözlerine yer verdi.

Artem Dzyuba'nın sezon sonunda Fenerbahçe 'ye transferi konusunda Zenit'in eski futbolcularından Maksim Demenko açıklamalarda bulundu. Demenko, "Artem 33 yaşına geldi ama ben hala gençliğindeki seviyeye sahip olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe söylentileri var. Yurt dışında oynayabilir. Zenit onunla mukavele yenilemezse Rusya'da kalacağını sanmıyorum. Bu durumda yeni gideceği takımda maddi bakımdan çok sağlam bir sözleşme imzalayacaktır" dedi.

Gerçek bir çılgın ve gol makinesi! Zenit'le bağları koparan Dzyuba, Süper Lig'e geliyor

"NEREYE GİDERSE GİTSİN BÜYÜK İŞ YAPAR"

Akşam'ın dış basından aktardı habere göre Maksim Demenko, "Artem'in Fenerbahçe'yle adı anılıyor. Ancak nereye giderse gitsin onu alan takım, bonservis bedeli ödemeyeceği için maaşını yüksek tutacak. Çoğu zaman futbolcular yaşlandıkça saha içinde ve saha dışında daha profesyonel davranır. Saha içinde enerjilerini dengeli kullanırken transfer masasında da daha yüksek bedeller almak için akıllı adımlar atarlar. Dzyuba'nın nereye giderse gitsin yeni takımında yine büyük işler yapacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gerçek bir çılgın ve gol makinesi! Zenit'le bağları koparan Dzyuba, Süper Lig'e geliyor

RUSYA'NIN VAZGEÇİLMEZİ

Bu sezon Rusya'da 17 lig maçına çıkan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 10 gol atmayı başarırken 6 da asiste imzasını attı. 1.96'lık boyuyla hava toplarında çok etkili olan Artem Dzyuba, Rusya Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Artem, milli formayla 55 karşılaşmaya çıkarken 30 gol kaydetti.

BONSERVİSİ YOK

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için golcü hattında tecrübeli bir forvet istediği ve bu sebeple Dzyuba'yı gündemine aldığı öğrenildi. Artem boşa çıkacağı için bonservisi olmayacak. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 9 milyon euro olan Artem Dzyuba, hava toplarındaki etkinliği ve güzlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

YORUMLAR
500

Fenerbahçe, Milli, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
14:32 E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 15:19:32. #1.12#
SON DAKİKA: Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement