Artık geri dönüşü yok! Sarı-Lacivertliler, yıldızlarını bedelsiz bırakıyor - Son Dakika

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İsmail Kartal, yönetime sunacağı takım raporunda gidecek oyuncuları büyük ölçüde belirledi. Luiz Gustavo, Jose Sosa, Enner Valencia ve Nazım Sangare için olumsuz görüş bildiren tecrübeli çalıştırıcı, Mesut ve Ozan için geri adım atmadı.

KARTAL RAPOR YAZDI

İsmail Kartal, ayrıca yönetimin talebiyle takımla ilgili detaylı bir rapor hazırlıyor. Fanatik'in haberine göre; 60 yaşındaki hoca, gönderilecek oyuncularla ilgili tavsiyelerini sıraladı. İsmail Kartal, son 7 lig maçında kadroya almadığı Jose Sosa'nın artık Fenerbahçe 'ye katkı veremeyeceği görüşünde. Başarılı hoca, 34 yaşındaki Luiz Gustavo'nun eski formuna kavuşmasının zor olduğunu belirtti. Nazım Sangare ve Mergim Berisha'nın beklentilerin altında kaldığına dikkat çeken İsmail Kartal, Enner Valencia'yla da yolların ayrılabileceğine değindi.

FORVET ALINACAK

Tecrübeli teknik adamın kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan konusunda da geri adım atmadığı, sezon sonuna kadar bu oyunculara bir daha şans vermeyi düşünmediği belirtildi. Fenerbahçe'de bu isimlerin dışında, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Berke Özer ile de yollar ayrılacak. Kartal'ın ayrıca, "Çekirdek kadrodan oyuncu kaybedilmemesi halinde, iyi bir forvet ile rekabete girecek kanat ve bek oyuncularıyla şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak bir takım oluşturulur" tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.