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AS Monaco Başantrenörü Obradovic: Hücum ribaundlarından dolayı kaybettik - Son Dakika
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AS Monaco Başantrenörü Obradovic: Hücum ribaundlarından dolayı kaybettik

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan AS Monaco'nun başantrenörü Sasa Obradovic, mağlubiyetin nedenini hücum ribaundlarında üstünlüğü rakibe kaptırmalarına bağladı.

AS Monaco Başantrenörü Obradovic: Hücum ribaundlarından dolayı kaybettik
15.12.2023 - 23:19,
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THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 86-74 mağlup olan Fransa temsilcisi AS Monaco'da başantrenör Sasa Obradovic, hücum ribaundlarında üstünlüğü rakibe kaptırdıkları için kaybettiklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek sözlerine başladı.

Sarı-lacivertli rakiplerinin kazanmayı hak ettiğini vurgulayan Obradovic, şunları söyledi:

"Yeni antrenörleriyle birlikte farklı bir hava vardı takımda. Çok yüksek kalitede bir takıma karşı oynamak kolay değil. Her pozisyonda üretken oyuncular var. Ayrıca yeni antrenörle daha önce birlikte oynamış oyuncular var. Onlar da hocanın felsefesini iyi biliyorlar. Kaybediş şekline bakınca da kesinlikle hücum ribaundlarından dolayı kaybettiğimizi düşünüyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AS Monaco Başantrenörü Obradovic: Hücum ribaundlarından dolayı kaybettik - Son Dakika
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