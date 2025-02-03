ASKİ Spor\'dan Büyük Başarı ve Yeni Kulüp Açılışı

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TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "ASKİ Spor, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Yıllar boyu ata sporuna çok büyük hizmetler verdi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan önderliğinde bir kulüp açtık. Bu kulübümüz inşallah ASKİ Spor ile yarışabilir bir seviyeye geldi" dedi.

2025 Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda grekoromen ve serbest stilde takım halinde şampiyon olan ASKİ Spor, sıkletlerinde dereceye giren kadın ve erkek güreşçiler ve ilk defa katıldıkları şampiyonada kürsü başarısı gösteren Keçiören Belediyesi Spor Kulübü sporcuları için Ankara'da ödül töreni düzenlendi. Törene Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yanı sıra Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, eski milli halterci Halil Mutlu ve ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar katıldı. Keçiören Belediye Başkanı Özarslan açılış konuşmasında, güreşin Türk milletinin değerleri açısından yüce olduğunun bilincinde olduğunu belirterek, "O farkındalığı doğurmak adına elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. Şükürler olsun yakın dönemde öyle bir federasyon başkanı seçtik ki o kadar mutluyuz, o kadar şanslıyız ki kendisini bu alanda tatmadığı şampiyonluk yok. Gurur duyuyorum. Bütün alkışı da kendisi hak ediyor onun adı; Taha Akgül. Diğer taraftan sevindiğimiz çok güzel güreş müsabakaları oldu. İzlediğim kadarıyla ve sosyal medyadan takip ettiğim şekliyle, güreşte çok canlılık ve güreşçilerimizden inanılmaz bir motivasyon gördüm. Bu şahsım adına memnun edici bir durum. Gerek güreşçilerimizle gerek hocalarımızla bir bütünlük sağlanmış, bir hedefe doğru gidiyor görüntüsü var" diye konuştu.

TAHA AKGÜL: MİLLİ TAKIMIMIZI TEMSİL EDECEKLER

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise ASKİ Spor'un Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi olduğunu kaydetti. Akgül, ASKİ Spor Kulübü'nün yıllar boyu ata sporuna büyük hizmetler verdiğini belirterek, "Bizde Avrupa'da ve olimpiyatta çok büyük başarılar elde ettik hamdolsun. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan önderliğinde bir kulüp açtık. Bu kulübümüz inşallah ASKİ Spor ile yarışabilir bir seviyeye geldi. Tüm Türkiye'de ses getiren sporcularımız burada olacak. Sadece Ankara ve Keçiören'i değil, milli takımımızı inşallah en iyi seviyede temsil edeceklerdir" ifadelerini kullandı.