Galatasaray'a bir kötü haber daha! Yıldız golcü antrenmanı yarıda bıraktı - Son Dakika
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Galatasaray'a bir kötü haber daha! Yıldız golcü antrenmanı yarıda bıraktı

30.11.2022 19:26

Galatasaray'a Sergio Oliveira'dan sonra bir kötü haber de Mauro Icardi'den geldi. İdmanı yarıda bırakan yıldızın sağlık durumu MR tetkiklerinden sonra belli olacak.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ arka üst adale grubunda ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bıraktığını açıkladı. Arjantinli oyuncunun durumu, yarın yapılacak MR tetkiklerinden sonra belli olacak.

"MR'DAN SONRA BELLİ OLACAK"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray: "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray antrenmanından bir kötü haber daha! Takımın yıldızı idmanı yarıda bıraktı

OLIVEIRA DA SAKATLANDI

Geçtiğimiz günlerde idmanda Sergio Oliveira da sakatlık yaşamıştı. Portekizli yıldız yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a bir kötü haber daha! Yıldız golcü antrenmanı yarıda bıraktı - Son Dakika


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