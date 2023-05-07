Aslanların savunmacısı Victor Nelsson'a İspanya'dan talipler var! - Son Dakika
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Aslanların savunmacısı Victor Nelsson'a İspanya'dan talipler var!

07.05.2023 14:19

Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen ve performansıyla göz dolduran Victor Nelsson'a İspanyol ekiplerinden Sevilla ve Real Betis talip oldu.

Süper Lig lideri Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, dünya devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

İKİ KULÜP PEŞİNDE

Hem Galatasaray'daki hem de Milli Takım'daki performansıyla büyük beğeni toplayan 25 yaşındaki oyuncuyu, özellikle İspanya'dan Sevilla ile Betis kadrosuna katmayı çok istiyor.

SEVİLLA, DAHA CİDDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, 24 yaşındaki futbolcuyu sezon başında sarı-kırmızılılardan almayı başaramayan Sevilla, bu kez çok daha ciddi bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Betis'in de devreye girmesiyle oyuncunun piyasası yükselmiş durumda.

Talibi çok! Galatasaray'ın yıldızına art arda teklifler

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 30 maça çıkan Nelsson, söz konusu mücadelelerde 1 gol atıp 1 de asist kaydetti.

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Talibi çok! Galatasaray'ın yıldızına art arda teklifler Talibi çok! Galatasaray'ın yıldızına art arda teklifler

Galatasaray, Sevilla FC, İspanya, Spor, Son Dakika

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