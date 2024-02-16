Aston Villa'da Boubacar Kamara sezonu kapattı - Son Dakika
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Aston Villa'da Boubacar Kamara sezonu kapattı

Aston Villa\'da Boubacar Kamara sezonu kapattı

Aston Villa'nın Fransız orta saha oyuncusu Boubacar Kamara, sakatlığı nedeniyle sezonu tamamlayamayacak. Teknik direktör Unai Emery, Kamara'nın eylül ya da ekim ayında sahalara dönebileceğini belirtti. Kamara, bu sezon Aston Villa'da 30 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Aston Villa, Premier Lig'de ilk 4'e girerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyor ve şu anda 5. sırada bulunuyor.

16.02.2024 20:57  Güncelleme: 20:58
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Boubacar Kamara, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Ligde yarın Fulham ile yapacakları maç öncesi konuşan Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Fransız orta sahanın sezonun geri kalanında oynayamayacağını açıkladı.

Emery, diz sakatlığı yaşayan Kamara'nın eylül ya da ekim ayında sahalara dönebileceğini belirtti.

24 yaşındaki oyuncu, Aston Villa'da bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giydi ve bir gol attı.

Premier Lig'i ilk 4'te bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Aston Villa, 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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