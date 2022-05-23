Ata Türkoğlu, bilek güreşinde Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ata Türkoğlu, bilek güreşinde Türkiye birincisi oldu

23.05.2022 12:50
Ata Türkoğlu, bilek güreşinde Türkiye birincisi oldu

Özel Aliağa Fen Bilimleri Koleji öğrencisi Ata Türkoğlu, Adıyaman'da düzenlenen Okullararası Bilek Güreşi Yıldız Erkekler Şampiyonası'nda sağ kol artı 70 kiloda birinci oldu.

Özel Aliağa Fen Bilimleri Koleji öğrencisi Ata Türkoğlu, Adıyaman'da düzenlenen Okullararası Bilek Güreşi Yıldız Erkekler Şampiyonası'nda sağ kol artı 70 kiloda birinci oldu.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, yaptığı açıklamada, şampiyonada birinciliğe ulaşan Ata Türkoğlu'nu tebrik ederek, "Demir bilek' Ata'yı bu gururu bize yaşattığı için yürekten kutluyoruz. Kendisine milli takımda da başarılar diliyor, daha nice şampiyonluklara diyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Ata Türkoğlu, Hisarcık, Adıyaman, Aliağa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ata Türkoğlu, bilek güreşinde Türkiye birincisi oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:44 Yan baktın tartışması kanlı bitti! Saldırgan olay yerinden kaçtı
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
11:56 Kastamonu'da yaşlı adam, evinin bahçesine gömülen eşini yalnız bırakmamak için 10 yıldır köyünü terk etmiyor
11:43 AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti
11:43 Kourtney Kardashian ile Travis Barker'den İtalya'da görkemli düğün! Travis'in dişleriyle Kourtney'in jartiyerini çıkarması düğüne damga vurdu
11:38 BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 12:56:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ata Türkoğlu, bilek güreşinde Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement