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Atakaş Hatayspor: 2-0 - Son Dakika

Atakaş Hatayspor: 2-0

18.12.2021 18:11
Atakaş Hatayspor: 2-0

STAT: Medical ParkHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Tarık Ongun, Turgut DomanTRABZONSPOR: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Denswil (Dk.76 Trondsen), Dorukhan (Dk. 85 Abdülkadir Parmak), Berat, Marek Hamsik, Bakasetas (Dk. 62 Abdülkadir Ömür), Cornelius (Dk. 77 Koita), Djaniny (Dk.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Tarık Ongun, Turgut Doman

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Denswil (Dk.76 Trondsen), Dorukhan (Dk. 85 Abdülkadir Parmak), Berat, Marek Hamsik, Bakasetas (Dk. 62 Abdülkadir Ömür), Cornelius (Dk. 77 Koita), Djaniny (Dk. 62 Siopis)ATAKAŞ HATAYSPOR: Hatayspor: Munir, Burak (Dk. 30 Sadık Baş), Fatih, Burak Öksüz (Dk. 46 Popov), Simon, Samuel, Ruben (Dk. 92 Bertuğ), Isaac, Saba (Dk. 46 El Kaabi), Dylan (Dk. 46 Muhammet Mert), MameGOLLER: Dk. 24 Djaniny, Dk. 38 Cornelius (Trabzonspor)Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor karşısında 2-0'lık skorla galip geldi. Liderliğini sürdüren Trabzonspor bu skorla puanını 42'ye yükseltti. Ligin 3'üncü sırasında bulunan misafir takım Atakaş Hatayspor ise 29 puanda kaldı.MAÇTAN DAKİKALAR: 14'üncü dakikada Djaniny ceza sahası önünde şutunda top kalecide kaldı.20'nci dakikada Bakasetas'ın gönderdiği ters pası kontrol eden Hamsik'in vuruşunda top kalecide kaldı.24'üncü dakikada Cornelius'un gönderdiği topla buluşan Djaniny başarılı bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.32'nci dakikada atağa kalkan Trabzonspor'da Bakasetas'ın şutunda toplu kaleci Munir iki hamlede kontrol etti.38'inci dakikada soldan ilerleyen Denswil'in ortaladığı topu Cornelius ağlarla buluşturdu: 2-0.46'ncı dakikada Trabzonspor ceza sahasına yapılan ortaya Diouf yakın mesafeden kafayla vurdu, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.73'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Cornelius, topu Siopis'e gönderdi. Siopis sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı. Kaleci Munir gole izin vermedi.79'uncu dakikada sağ kanatta hareketlenen Popov'un ortasında Dorukhan topu karşıladı.81'nci dakikada Hamsik'in pasıyla sol kanatta hareketlenen Koita, ceza sahasına sokulup arka direğe doğru pas verdi. Siopis topa yetişemedi. Koita'nın topla buluştuğu pozisyona ofsayt kararı verildi.86'ncı dakikada Abdülkadir Ömür ceza sahasına girdi, şutunda top kalecide kaldı.Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

TRABZONSPOR 5'TE 5 YAPTIAtakaş Hatayspor'a karşı kaybetmeyen Trabzonspor bu galibiyetle kendi evinde 5'te 5 yaptı. Maç sonunda Trabzonsporlu oyuncular, birbirlerine sarılarak ve taraftarı coşturarak galibiyeti kutladı.CORNELIUS GERİ DÖNDÜTrabzonspor'un sezon başında yaptığı transferlerden Cornelius sessizliğini bozdu. Atakaş Hatayspor maçında göz dolduran oyuncu attığı gol ile performansını taçlandırdı.AVCI VE TEKNİK EKİP TARAFTARI SELAMLADI Tribünleri dolduran bordo mavili taraftarlar, galibiyet sevinçlerini Abdullah Avcı'ya seslenerek gösterdi. Taraftara karşılık veren teknik direktör Abdullah Avcı da tüm ekibiyle birlikte sahaya çıktı. Avcı teknik kadroyla birlikte yeşil sahayı baştan başa dolaşarak taraftarları selamladı.


- Trabzon

Abdülkadir Ömür, Serkan Çimen, Yaşar Kemal, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor: 2-0 - Son Dakika Spor


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