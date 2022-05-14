Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için başvurular başladı - Son Dakika
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Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için başvurular başladı

14.05.2022 19:26
Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için başvurular başladı

9-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için başvurular başladı.

9-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için başvurular başladı.

İnebolu- Kastamonu arasında düzenlenecek ve katılımcıların 3 gün boyunca 95 kilometrelik yol kat edeceği Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için 11-24 Mayıs tarihleri arasında başvurular kabul edilecek.

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşüne katılmak isteyen vatandaşların, 24 Mayıs 2022 Salı günü mesai bitimine kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan taahhütname ile Sağlık Durumu Beyan Formunu doldurmaları isteniyor.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, belirlenen tarihlerde her iki evrakı da tarayıcı ile taratıp e-posta yolu ile ya da Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kargo veya posta yolu ile göndermelerinin gerektiği belirtildi. - KASTAMONU

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için başvurular başladı
Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için başvurular başladı
Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için başvurular başladı

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Mustafa Kemal Atatürk, Kastamonu, Haziran, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için başvurular başladı - Son Dakika


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