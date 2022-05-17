Atıcılıkta büyük başarı - Son Dakika
Üye Girişi

Atıcılıkta büyük başarı

17.05.2022 13:37
Atıcılıkta büyük başarı

Erzurumlu atıcılar büyük bir başarı ile kente döndü.

Erzurumlu atıcılar büyük bir başarı ile kente döndü. Mersin'de yapılan '19 Mayıs Kupası'nda sporcularımız 10 numara atış yaptı.

11-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 'Havalı Silahlar Nevzat Yamaç 19 Mayıs Kupası'nda Dadaş rüzgarı esti.

Antrenör Burak Çağlar yönetimindeki Erzurumlu sporcular, atıcılıkta önemli zafere imza attı. Hedefe on numara atış yapan Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi Spor Kulübü'nden Özkan Eren Yıldız, Eren Karadağ ve Ahmet Emin Özdal'dan oluşan Yıldız Erkekler Tüfek Takımı Türkiye birincisi olarak altın madalyaların ve kupanın sahibi oldu. Berat Kurt, Mustafa Cinisli ve Ufuk Berat Yıldız'ın yer aldığı Genç Erkekler Tüfek Takımı Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

Damla ve Semanur Final Yaptı

Erzurum Gençlik Spor Kulübü adına Büyük Bayanlar Havalı Tüfek branşında yarışan Semanur Alpdoğan ve Damla Köse finale kalma başarısı gösterdi. Damla Köse Türkiye 3'ncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Dadaş sporcuların atıcılıktaki büyük başarısı Erzurumlu sporseverlerin göğsünü kabarttı.

Atıcılık Çağlar'la Altın Dönemini Yaşıyor

Erzurum, GSİM'nin genç antrenörlerinden Burak Çağlar yönetiminde atıcılıkta altın çağını yaşıyor.

Gerek kulüpler düzeyinde, gerek ÜNİLİG'de gerekse turnuvalarda birbirinden başarılı sonuçlara imza atan atıcılarımızın başarısında antrenör Burak Çağlar'ın rolü çok büyük. Genç antrenör, kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, sporcularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Antrenör Çağlar, bundan sonra da çok çalışarak atıcılıkta Erzurum'u zirveye taşıyama devam edeceklerini ifade etti. - ERZURUM

Atıcılıkta büyük başarı
Atıcılıkta büyük başarı
Atıcılıkta büyük başarı
Atıcılıkta büyük başarı
Atıcılıkta büyük başarı
Atıcılıkta büyük başarı
Atıcılıkta büyük başarı
Atıcılıkta büyük başarı
Atıcılıkta büyük başarı

YORUMLAR
500
Erzurum'un atletizm gururu Erzurum'un atletizm gururu Okul sporlarında 'ISF Dünya Kış Oyunları Gymnasiade 2023' Erzurum'da yapılacak Okul sporlarında 'ISF Dünya Kış Oyunları Gymnasiade 2023' Erzurum'da yapılacak
Kaynak: İHA

Burak Çağlar, Erzurum, Türkiye, Altın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atıcılıkta büyük başarı - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:42:06. #1.11#
SON DAKİKA: Atıcılıkta büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement