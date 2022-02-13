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Atila Gerin: "Bu mücadelenin içinde olacağız" - Son Dakika

Atila Gerin: "Bu mücadelenin içinde olacağız"

13.02.2022 16:16
Atila Gerin: "Bu mücadelenin içinde olacağız"

DG Sivasspor deplasmanından 2-1 yenilgiyle ayrılan Yeni Malatyaspor'da Yardımcı Antrenör Atila Gerin maçın ardından konuştu.

DG Sivasspor deplasmanından 2-1 yenilgiyle ayrılan Yeni Malatyaspor'da Yardımcı Antrenör Atila Gerin maçın ardından konuştu. Gerin, "Bu mücadelenin içinde olacağız. Bunu fırsat maçı olarak düşünmüştük. Oynanmamış 14 maç var" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-1 mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor'da Yardımcı Antrenör Atila Gerin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Gerin, "Üç puanı alamadığımız için üzgünüz. Üç puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Özelikle oyunun ilk yarısında girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız gol, önde girdiğimiz bir maçı maalesef kazanamadık, üzgünüz. Hafta içinde pozitif bir enerji ile başlamıştık. Adem hoca takımı çok iyi tanıyan bir hocamız. Bu mücadelenin içinde olacağız. Bunu fırsat maçı olarak düşünmüştük. Arkadaşlarım iyi mücadele etti, onları tebrik ediyorum. Bundan sonraki mücadelenin içinde sonuna kadar oyacağız. Oynanmamış 14 maç var" diye konuştu. - SİVAS

Atila Gerin: Bu mücadelenin içinde olacağız

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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