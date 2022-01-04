Üye Girişi
Atletizmde durmak yok - Son Dakika

Atletizmde durmak yok

04.01.2022 10:05
Atletizmde durmak yok

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, bu yıl çok önemli organizasyonların yapılacağını ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da 2.5 yıl kaldığı için dinlenmeye vakitlerinin olmadığı, kampların durmadan devam edeceğini söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, bu yıl çok önemli organizasyonların yapılacağını ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da 2.5 yıl kaldığı için dinlenmeye vakitlerinin olmadığı, kampların durmadan devam edeceğini söyledi.

Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılla birlikte yoğun bir döneme girdiklerini belirtti.

1 Ocak itibarıyla Adana, Bursa, Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa'da birer, İzmir'de ise iki kampa başladıklarını anlatan Çintimar, "6 ilde 7 kampımız başladı. Dinlenmeye vaktimiz yok çünkü olimpiyata 2.5 yıl var. Tam kapasite çalışmaya devam edeceğiz. Normalde olimpiyatta çıkan sporcular bir sonraki yılı rölantide geçirir. Ancak iki olimpiyat arası 3 yıl olduğu için sporcularımız maalesef pek dinlenemeyecek. Bakanlığımızın da desteğiyle TOHM'da ve İzmir'deki kendi tesislerimizde kamplarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yıldızlardan büyüklere kadar, her yaş kategorisinde bu sene büyük organizasyonlar var. Başarı için ara vermeden çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İyi bir yıl geçirmek istiyoruz"

Fatih Çintimar, bu sene yapılacak organizasyonları hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sene Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya ile Avrupa şampiyonaları var. İyi bir yıl geçirmek için durma şansımız yok. Salon yarışmalarımız bu hafta sonu başlıyor. Yol koşularımız devam edecek. Adana'da 9 Ocak'ta yol yarışması yapacağız. Yol, kros ve pist yarışlarında bütün gücümüzle olacağız. Sporcularımız bu yıl yapılacak majör organizasyonlarda başarılı olacaktır. İyi bir yıl geçirmek istiyoruz."

6 il, 7 kamp

Ocak ayında atletizmde 6 ilde gerçekleşen 7 kamp devam ediyor.

İzmir, Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, Şanlıurfa'da Milli Takım Olimpik Kadro Hazırlık Kampları gerçekleşiyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcuların da yer aldığı bu kamplarda toplam 121 sporcu katılıyor. Sporcular 31 Ocak'a kadar kamp yapacak.

Yine İzmir'de gerçekleşen Atlamalar Altyapı Gelişim Kampı, 22 Ocak'a kadar 17 sporcunun katılımıyla Yüksek Performans Kamp Merkezi'nde sürecek.

YORUMLAR
500

Fatih Çintimar, Olimpiyat, İzmir, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atletizmde durmak yok - Son Dakika Spor


Yaşar İpek, Ebru Gündeş'le aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili konuştu Yaşar İpek, Ebru Gündeş'le aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili konuştu         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Lahana verip ihtiyacı olanı alıyorlar Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Lahana verip ihtiyacı olanı alıyorlar         
08:01
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı         
16:49
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29

Son Dakika Haberleri
10:09 Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!
10:08 Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan büyük tepki
10:07 Ekonomik olarak dibe vuran Sri Lanka'da vatandaşlar bir kilo fasulyeyi ona bölerek almak zorunda
10:06 Beren Saat ilk defa bu kadar açık konuştu: Kenan benim için bir şans
09:52 Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti
09:41 Esnafın Halkbank kredilerine yüzde 100'e varan faiz indirimi desteği sağlanacak
09:40 Uzmanlar uyardı! Resimli maskelerle değiş tokuş yapılıyor
09:24 Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası
09:22 Katil zanlısı konuştu: Bandırmalıoğlu, uyuşturucu baronlarının tetikçisiydi
09:16 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş, 1 yıl sonra eski sağlığına kavuşabilecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 10:14:37. #1.12#
SON DAKİKA: Atletizmde durmak yok - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement