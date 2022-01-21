Atletizmde Turkcell Kulüpler Kros Yarışmaları yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

Malatya'da düzenlenecek Turkcell Süper Lig Kros Yarışmaları yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde son günlerde yaşanan yoğun kar yağışının Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda önümüzdeki hafta içerisinde de devam edeceği öğrenilmiştir. Bu nedenle Malatya'da düzenlenecek Turkcell Süper Lig Kros Yarışmaları birinci kademesinin 2 Mart'ta Malatya'da, final kademesinin ise 15 Mart'ta Ankara'da yapılması kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.