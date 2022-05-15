Attila Szalai kadroya döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Attila Szalai kadroya döndü

15.05.2022 19:15
Attila Szalai kadroya döndü

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai, sakatlığının ardından Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroya döndü.

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai, sakatlığının ardından Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroya döndü.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, 3 maç sonra Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroya döndü. Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalara dönmesi beklenmeyen 24 yaşındaki savunmacı, beklenenden önce kadroda yer aldı. Szalai, son olarak 3 hafta önce Göztepe karşısında sonradan oyuna girmişti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Miletler Ligi geniş kadrosu açıklandı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Miletler Ligi geniş kadrosu açıklandı Dünyanın en tehlikeli fidye yazılımı geri döndü! Dünyanın en tehlikeli fidye yazılımı geri döndü!

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Attila Szalai kadroya döndü - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye seçim talimatları verdiği iddia edildi! Haziranda meydanlara inecek
18:18 Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi
18:16 Etiler'de şaşkınlık yaratan gizem! Yol çökmesiyle ortaya çıkan yeraltı tünelinin çıkışı aranıyor
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
18:12 Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti
17:41 Ücretsiz dağıtılan uçurtma, izdiham yarattı! Çocuklar ezildi
17:40 Küme düşen Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım sosyal medyan tepki gösterdi: Bu hale getirenler utanın!
17:21 Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
17:18 Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
16:55 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 19:18:48. #1.12#
SON DAKİKA: Attila Szalai kadroya döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement