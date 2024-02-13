Fenerbahçe'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu

Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.

13.02.2024 12:01
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16 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu.

KENT KADROYA YAZILMADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 14 yabancı bildirilen listede, sakatlığı sebebiyle sezon başında da lisansı çıkarılmayan Luan Peres'in dışında İngiliz oyuncu Ryan Kent de yer almadı.

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İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

Teknik direktör İsmail Kartal da Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada konuya değinmiş ve "Ryan Kent oyuncumuz. Avrupa listesine yazdık. TFF'ye 48 saat içerisinde liste vereceğiz. 15 yabancı var. 1 tanesini dışarı çıkaracağız. Ekibimle beraber değerlendirme yapıp karar vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer alan isimler şöyle;

  • Dominik Livakovic
  • Bright Osayi-Samuel
  • Jayden Oosterwolde
  • Rodrigo Becao
  • Alexander Djiku
  • Leonardo Bonucci
  • Rade Krunic
  • Fred
  • Sebastian Szymanski
  • Miha Zajc
  • Dusan Tadic
  • Joshua King
  • Edin Dzeko
  • Michy Batshuayi
Fenerbahçe\'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (2)

  • Cengiz Gülecin: Bu işten anlamadığınız kesinleşti kent dışarda kalırsa şampiyonluğu unutun 20 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi: 14 yabancı futbolcu çok. bunu çok hızlı bir şekilde yarı yarıya düşürmemiz gerekiyor. 1 5 Yanıtla

Fenerbahçe, Ryan Kent, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu - Son Dakika
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