Spor

Akaryakıta dev zam! Böylesi daha önce hiç yaşanmadı

16 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu.

KENT KADROYA YAZILMADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 14 yabancı bildirilen listede, sakatlığı sebebiyle sezon başında da lisansı çıkarılmayan Luan Peres'in dışında İngiliz oyuncu Ryan Kent de yer almadı.

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

Teknik direktör İsmail Kartal da Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada konuya değinmiş ve "Ryan Kent oyuncumuz. Avrupa listesine yazdık. TFF'ye 48 saat içerisinde liste vereceğiz. 15 yabancı var. 1 tanesini dışarı çıkaracağız. Ekibimle beraber değerlendirme yapıp karar vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer alan isimler şöyle;