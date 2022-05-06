Avrupa Ligi'nde finalistler netleşti: Frankfurt ile Rangers kupa için karşı karşıya gelecek - Son Dakika

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UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen takımlar, bugün oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından belli oldu. West Ham United'ı eleyen Eintracht Frankfurt ile RB Leipzig'i saf dışı bırakan Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

FRANKFURT TEK GOLLE GEÇTİ

İlk maçta deplasmanda İngiltere temsilcisi West Ham United'ı 2-1 mağlup eden Almanya takımı Eintracht Frankfurt, ikinci maçta da kendi sahasında rakibini 1-0 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi.

RANGERS 3 ATTI

İlk maçta Almanya ekibi RB Leipzig'e deplasmanda 1-0 mağlup olan İskoçya temsilcisi Rangers ise rakibini rövanş maçında kendi sahasında 3-1'lik skorla yenerek adını finale yazdıran bir diğer takım oldu.

FİNAL 18 MAYIS'TA İSPANYA'DA

Eintracht Frankfurt ile Rangers'ı karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.