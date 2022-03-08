Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın kadrosu açıklandı

08.03.2022 11:38
Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın kadrosu açıklandı

İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi 16 sıkletin 13'ünde temsil edecek milli sporcular belli oldu.

İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi 16 sıkletin 13'ünde temsil edecek milli sporcular belli oldu.

Manchester kentinde 19-22 Mayıs'ta yapılacak şampiyonaya direkt gidecek sporcular ile milli takım seçme listesi açıklandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 74, 80 ve 87 kilo için 16 Mart'ta seçme müsabakaları gerçekleştirilecek. Seçme ve tartı yeri daha sonra duyurulacak.

Vizelerde sorun yaşanmaması için erken başvuru gerektiği, bu sebeple milli takım seçme listesi ve direkt gidecek sporcuların açıklandığı ifade edildi.

Şampiyonada direkt katılacak, Arnavutluk'ta yapılan WT Başkanlık Kupası'nda şampiyon olup doğrudan kota kazanan sporcular ile seçme listesi şöyle:

Erkekler

54 kilo: Deniz Dağdelen - Direkt

58 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu - Direkt

63 kilo: Hakan Reçber - Direkt

68 kilo: Ferhat Can Kavurat - Direkt

74 kilo seçme listesi: Yiğithan Kılıç, Muhammed Emin Yıldız

80 kilo seçme listesi: Hüseyin Kartal, Yusuf Kara

87 kilo seçme listesi: Yunus Sarı, Enbiya Taha Biçer, Orkun Ateşli, Sergen Curabaz, Ahmet Anıl Afacan

+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli - Direkt

Kadınlar

46 kilo: Emine Göğebakan - Kota/Direkt, Fatma Keleş - Direkt

49 kilo: Merve Dinçel - Kota/Direkt, Rukiye Yıldırım - Direkt

53 kilo: Zeliha Ağrıs - Direkt

57 kilo: Hatice Kübra İlgün - Direkt

62 kilo: İkra Kayır - Direkt

67 kilo: Merve Nur Evci - Direkt

73 kilo: Nur Tatar - Direkt, Büşra Öztürk - Yedek

+73 kilo: Nafia Kuş - Kota/Direkt, Sude Yaren Uzunçavdar - Direkt

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın kadrosu açıklandı - Son Dakika


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