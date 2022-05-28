Avrupa Triatlon Gençler Şampiyonası - Son Dakika
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Avrupa Triatlon Gençler Şampiyonası

28.05.2022 00:17
Avrupa Triatlon Gençler Şampiyonası

Polonya'da düzenlenen Avrupa Triatlon Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Selinay Tuğçe Kır, süper sprint mesafe yarışlarındaki performansıyla B finalinde yarışmaya hak kazandı.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Triatlon Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Selinay Tuğçe Kır, süper sprint mesafe yarışlarındaki performansıyla B finalinde yarışmaya hak kazandı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Olsztyn şehrinde gerçekleşen organizasyonda milli sporcu Selinay Tuğçe Kır'ın süper sprint mesafede ortaya koyduğu performansla B finalinde yarışacağı belirtildi.

Milli sporcunun yüzmede 300 metre, bisiklette 7 bin 980 metre, koşuda ise 2 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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