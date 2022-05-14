Avrupa Wushu Şampiyonası Bulgaristan'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Wushu Şampiyonası Bulgaristan'da başladı

14.05.2022 00:09
Avrupa Wushu Şampiyonası Bulgaristan'da başladı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Şampiyonası ilk gün mücadeleleri sonucunda 26'sı altın toplam 54 madalya kazandıklarını söyledi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Şampiyonası ilk gün mücadeleleri sonucunda 26'sı altın toplam 54 madalya kazandıklarını söyledi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın Burgaz şehrinde başladığını belirterek, "Milli sporcularımız ilk gün mücadeleleri sonucu wushu tao kategorisinde 26 altın, 20 gümüş, 8 bronz madalya kazandı. Organizasyonun bugün ve son gününde de madalyaları toplayıp takım halinde Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyoruz." dedi.

Avrupa Wushu Şampiyonası 15 Mayıs Pazar günü sona erecek.

YORUMLAR
500
Antalyasporlu yüzücüler dünya sahnesinde Antalyasporlu yüzücüler dünya sahnesinde RS Otomotiv Grubu Tur Assist'i satın aldığını duyurdu RS Otomotiv Grubu Tur Assist'i satın aldığını duyurdu

Kung Fu, Türkiye, Milli, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Wushu Şampiyonası Bulgaristan'da başladı - Son Dakika


Son Dakika
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
21:40 Dekolte kıyafetiyle Ahmet Çakar tarafından eleştirilen Melis Sezen ilk kez konuştu: Ruhumuz nasıl isterse öyle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 00:26:16. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Wushu Şampiyonası Bulgaristan'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement