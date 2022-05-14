Avrupa Wushu Şampiyonası Bulgaristan'da devam ediyor - Son Dakika

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Şampiyonası'nda ikinci gün mücadeleleri sonucunda 15'i altın toplam 32 madalya kazandıklarını söyledi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın Burgaz şehrinde devam ettiğini belirterek, "Milli sporcularımız ilk gün mücadeleleri sonucu wushu tao kategorisinde 26 altın, 20 gümüş, 8 bronz madalya kazanmıştı. Bugün de 15 altın,14 gümüş ve 3 bronz madalya daha kazandık. Şu ana kadar toplamda 41 altın, 34 gümüş ve 11 bronz madalyaya ulaştık. Sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Avrupa Wushu Şampiyonası, yarın sona erecek.