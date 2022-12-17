Olaylı derbide herkesin konuştuğu kare! Futbolcular ne yapacaklarını şaşırdı - Son Dakika
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Olaylı derbide herkesin konuştuğu kare! Futbolcular ne yapacaklarını şaşırdı

17.12.2022 16:58

Avustralya'da oynanan Melbourne City-Melbourne Victory derbisinde ortalık birbirine girdi. Maçta sahaya atılan meşaleyi, City kalecisi Thomas Glover'ın tribüne geri fırlatması sonucunda çıkan olaylarda hakem mücadeleyi yarıda kesti. Taraftarlar sahaya girerek Glover'a saldırırken, fırlatılan bir çöp kovası kalecinin başına geldi.

Avustralya A-Ligi'nde oynanan Melbourne derbisine çıkan olaylar damga vurdu. Melbourne City ile Melbourne Victory arasında oynanan mücadelede taraftarlar sahayı işgal ederken, City kalecisi çok zor anlar yaşadı.

MEŞALEYİ TRİBÜNE GERİ FIRLATTI

Sahaya atılan meşaleyi City kalecisi Thomas Glover'ın sahaya fırlatmasıyla başlayan olaylarda, saha bir anda savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda taraftarlar sahayı adeta işgal etti.

Ortalığın savaş alanına döndüğü derbide herkesin konuştuğu kare! Herkes soyunma odasına kaçtı

KAFASINA ÇÖP KOVASI ATTILAR

21. dakikada sahaya dalan taraftarların hedefindeki isim ise City kalecisi Thomas Glover'dı. Öfkeli grubun saldırdığı Avustralyalı kalecinin kafasına çöp kovası fırlatıldı. Glover'ın sakatlanmasının ardından maç yarıda kaldı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü derbide herkesin konuştuğu kare! Herkes soyunma odasına kaçtı
Ortalığın savaş alanına döndüğü derbide herkesin konuştuğu kare! Herkes soyunma odasına kaçtı
Ortalığın savaş alanına döndüğü derbide herkesin konuştuğu kare! Herkes soyunma odasına kaçtı
Ortalığın savaş alanına döndüğü derbide herkesin konuştuğu kare! Herkes soyunma odasına kaçtı
Ortalığın savaş alanına döndüğü derbide herkesin konuştuğu kare! Herkes soyunma odasına kaçtı
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