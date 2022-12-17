Avustralya A-Ligi'nde oynanan Melbourne derbisine çıkan olaylar damga vurdu. Melbourne City ile Melbourne Victory arasında oynanan mücadelede taraftarlar sahayı işgal ederken, City kalecisi çok zor anlar yaşadı.
Sahaya atılan meşaleyi City kalecisi Thomas Glover'ın sahaya fırlatmasıyla başlayan olaylarda, saha bir anda savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda taraftarlar sahayı adeta işgal etti.
21. dakikada sahaya dalan taraftarların hedefindeki isim ise City kalecisi Thomas Glover'dı. Öfkeli grubun saldırdığı Avustralyalı kalecinin kafasına çöp kovası fırlatıldı. Glover'ın sakatlanmasının ardından maç yarıda kaldı.
Son Dakika › Spor › Olaylı derbide herkesin konuştuğu kare! Futbolcular ne yapacaklarını şaşırdı - Son Dakika