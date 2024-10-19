Avustralya Grand Prix\'sinde korkunç kaza: MotoGP yarışçısı hastaneye kaldırıldı

Spor

"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

Avustralya Grand Prix'sinde ciddi bir kaza meydana geldi. MotoGP yıldızı Marco Bezzecchi, rakibi Maverick Vinales ile çarpıştı. Olay, Phillip Island pistinin ilk virajında gerçekleşti. Sürücülerin oldukça yüksek bir hızda seyrettiği tahmin ediliyor. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de motosikletlerinden fırladı.

Kaza sonrası Vinales sağlık kontrolünden geçti ve iyi durumda olduğu açıklandı. Bezzecchi ise durumunun daha ciddi olması nedeniyle hava ambulansıyla Melbourne'daki bir hastaneye kaldırıldı. İlk belirtilere göre Bezzecchi'de ciddi bir yaralanma olmadığı, ancak detaylı tetkiklerin devam ettiği bildirildi.

Kazaya tanık olan diğer bir sürücü, Fabio Di Giannantonio, yaşanan anı "gerçekten korkutucu" olarak nitelendirdi. Di Giannantonio, iki motosikletin adeta patladığını gördüğünü ve kaza parçalarının kendisine kadar ulaştığını, hatta kıyafetinin ve kaskının hasar gördüğünü anlattı.

Olay hala yetkililerce detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu kaza, MotoGP'deki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme getirdi ve spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sürücülerin sağlık durumları hakkında güncellemeler bekleniyor.