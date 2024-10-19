Avustralya Grand Prix'sinde korkunç kaza: MotoGP yarışçısı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Avustralya Grand Prix'sinde korkunç kaza: MotoGP yarışçısı hastaneye kaldırıldı

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Avustralya Grand Prix'sinde MotoGP yıldızlarından Marco Bezzecchi ve Maverick Vinales arasında ciddi bir kaza yaşandı. Yüksek hızda gerçekleşen çarpışma sonucunda her iki sürücü de motosikletlerinden fırladı. Vinales'in sağlık durumu iyi olurken, Bezzecchi'nin durumu daha ciddi olduğu için hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından MotoGP'deki güvenlik önlemleri yeniden gündeme geldi. Yetkililer olayı detaylı bir şekilde inceliyor.

19.10.2024 15:30  Güncelleme: 15:35
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Avustralya Grand Prix'sinde ciddi bir kaza meydana geldi. MotoGP yıldızı Marco Bezzecchi, rakibi Maverick Vinales ile çarpıştı. Olay, Phillip Island pistinin ilk virajında gerçekleşti. Sürücülerin oldukça yüksek bir hızda seyrettiği tahmin ediliyor. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de motosikletlerinden fırladı.

Kaza sonrası Vinales sağlık kontrolünden geçti ve iyi durumda olduğu açıklandı. Bezzecchi ise durumunun daha ciddi olması nedeniyle hava ambulansıyla Melbourne'daki bir hastaneye kaldırıldı. İlk belirtilere göre Bezzecchi'de ciddi bir yaralanma olmadığı, ancak detaylı tetkiklerin devam ettiği bildirildi.

Kazaya tanık olan diğer bir sürücü, Fabio Di Giannantonio, yaşanan anı "gerçekten korkutucu" olarak nitelendirdi. Di Giannantonio, iki motosikletin adeta patladığını gördüğünü ve kaza parçalarının kendisine kadar ulaştığını, hatta kıyafetinin ve kaskının hasar gördüğünü anlattı.

Olay hala yetkililerce detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu kaza, MotoGP'deki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme getirdi ve spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sürücülerin sağlık durumları hakkında güncellemeler bekleniyor.

Avustralya Grand Prix'sinde korkunç kaza: MotoGP yarışçısı hastaneye kaldırıldı
Avustralya Grand Prix'sinde korkunç kaza: MotoGP yarışçısı hastaneye kaldırıldı
Avustralya Grand Prix'sinde korkunç kaza: MotoGP yarışçısı hastaneye kaldırıldı
Avustralya Grand Prix\'sinde korkunç kaza: MotoGP yarışçısı hastaneye kaldırıldı

Marco Bezzecchi, Avustralya, Sağlık, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avustralya Grand Prix'sinde korkunç kaza: MotoGP yarışçısı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sudem meliss:
    geçmiş olsun 2 0 Yanıtla
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