Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick: 'Büyük bir hayal kırıklığı yaşadık' - Son Dakika
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Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick: 'Büyük bir hayal kırıklığı yaşadık'

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'ye mağlup olan Avusturya'nın teknik direktörü Ralf Rangnick, maçtan büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Rangnick, şanssızlık yaşadıklarını ve gol fırsatlarını iyi değerlendiremediklerini belirtti. Ayrıca, turnuvada oynadıkları futbolu sürdürmeleri halinde Dünya Kupası'na katılma şanslarının yüksek olduğunu ifade etti.

03.07.2024 01:05
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Türkiye'ye 2-1 mağlup olarak elenen Avusturya'nın teknik direktörü Ralf Rangnick, büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Leipzig Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ralf Rangnick, "Şans bizden yana değildi, maç uzatmalara gitseydi kazanma şansımız olurdu. Çünkü Türk Milli Takımı sona doğru iyice yorulmuştu, fiziksel avantaj bizdeydi ama biliyorsunuz onlarla 6-1 kazandığımız bir maç oynamıştık ve o maçta 6 gol atabilmişken bu maçta yalnızca 1 gol atabildik. Yeterince gol atamadık ve yeterince fırsat oluşturamadık. Set oyununda da iyi performans ortaya koyamadık. Üç oyuncumuz kafa toplarında son derece iyi ama Merih Demiral yine de gol atmayı başardı. 2-0 geri düşünce işler kolay olmuyor. Golü de bulduk, beraberlik için de yeterince vaktimiz de vardı ama tabii ki zor." ifadelerini kullandı.

İlk dakikada golü yemelerine rağmen maça iyi başladıklarını iddia eden Rangnick, "İlk dakikada golü yedik ama maça çok güçlü başladık, ilk golün ardından durumu berabere getirme şansımız hatta öne geçme şansımız da oldu. İlk 15 dakika çok iyi oynadık ama sonra top hakimiyeti anlamında zorlanmaya başladık. 3-4-3 oyun yapısına geçtik ve orada da baskınlığımızı kurduk ama müthiş de bir sonuç vermedi. Bazı takımlar geriye düştükten sonra oyuna tekrar adapte olamayabiliyor. Biz ise olduk. Kendimizi eleştireceksek şunu söyleyebiliriz, elimize geçen fırsatları yeterince değerlendiremedik. Set oyunlarda da iyi bir savunma yapamadık. Biz 3 veya 5'li savunma hattını bekliyorduk, mart ayındaki hazırlık maçından daha iyi oynadılar. Bir miktar şans da sizden yana olmalı. Baumgartner'in kafa vuruşu gol olsaydı, bu maçı kazanabilirdik." şeklinde konuştu.

Turnuvada oynadıkları 4 maçın da seyir zevki yüksek karşılaşmalar olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Bugün de buna dahil. Her şey istediğimiz gibi gitmedi, birkaç pası daha iyi değerlendirebilirdik ama 4 zevkli ve tempolu maç oynadık. Uyuyakaldığım maçlar da gördüm, bu maç öyle olmadı. Dolayısıyla artık önümüzdeki döneme bakacağız. Bu 4 maçta oynadığımız futbolu oynamaya devam edersek Dünya Kupası'na kalma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün ülkemize döneceğimizi hiç düşünmüyordum, yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorduk." ifadelerini kullanan Avusturya Teknik Direktörü, şunları kaydetti:

"Bir sonraki maça hazırlanırız diye düşünüyorduk. Tabii ki hayal kırıklığı yaşadık. Bundan ders çıkarmalıyız. Günün sonunda bir takım yoluna devam ediyor. Bizim için hakim duygu hayal kırıklığı ama çok uzun yıllardır bu seviyelere gelemiyorduk, bu seviyelerde kalmak istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick: 'Büyük bir hayal kırıklığı yaşadık' - Son Dakika

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