Davies, son iki sezondur THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde boy gösteren Barcelona'da 2 İspanya Kupası ve bir İspanya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › AX Armani Exchange Milan, Brandon Davies'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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