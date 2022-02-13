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Aydın Büyükşehir Belediyespor - Yeşilyurt: 3-0 - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Yeşilyurt: 3-0

13.02.2022 16:37
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Yeşilyurt: 3-0

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Turgut Uzunçakmak (xx), Serhat Semiz (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Duygu (xxx), Ezgi (xxx), Berra (xxx), Nicoletti (xxx), Merve Nur (xxx), Stevenson (xxx), Eylül (xxx), Melis (xxx), Pelin (xx)YEŞİLYURT: Nazlı Eda (x), Strumilo (xx), Neslişah (x), Kelsey (xx),...

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Turgut Uzunçakmak (xx), Serhat Semiz (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Duygu (xxx), Ezgi (xxx), Berra (xxx), Nicoletti (xxx), Merve Nur (xxx), Stevenson (xxx), Eylül (xxx), Melis (xxx), Pelin (xx)YEŞİLYURT: Nazlı Eda (x), Strumilo (xx), Neslişah (x), Kelsey (xx), Derin Ezgi (xx), Bilge (xx), Ceren (xx), Duru (xx), Burcu (x), Tuana (xx), Nilsu (x)SETLER: 25-14, 25-9, 25-17SÜRE: 74 dakika (24, 21, 29)

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk 8 hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, 19'uncu haftada konuk ettiği ligin son sırasında yer alan Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-14, 25-9 ve 25-17'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi 25 puana ulaşırken, Yeşilyurt 4 puanda kaldı.


- Aydın
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Büyükşehir Belediyespor, Merve Nur, Yeşilyurt, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor - Yeşilyurt: 3-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyespor - Yeşilyurt: 3-0 - Son Dakika
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