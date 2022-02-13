Aydın'ın Sultanları Yeşilyurt'u rahat geçti

Aydın'ın Sultanları, Sultanlar Ligi'nin 19. hafta maçında evinde Yeşilyurt'u ağırladı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada fırtına gibi esen Aydın'ın Sultanları rakibine set vermeden maçı 3-0'lık net bir skorla kazandı.

Üstün bir oyun ortaya koyarak maça hızlı başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, setin sonunu daha iyi oynayan taraf oldu ve seti 26-14 kazandı. İkinci sette de sahaya etkili oyun yansıtan sultanlar, üst üste aldığı sayılar ile rakibini oyundan düşürdü ve ikinci seti 25-9'luk skorla farklı kazandı. Üçüncü sette de rakibine parkeyi dar eden Sultanlar, 25-17'lik skorla seti tamamlayarak, maçı rahat bir şekilde almayı bildi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı maç sonunda galibiyet pozunu maç boyunca kendilerini destekleyen seyircilerle verdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise başarılı bir oyun ile maçı kazanan oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti. - AYDIN