Ayla Aksu, Samsun Açık WTA 125\'te 2-0 kazanıp finalde Stefanini ile eşleşti

Ayla Aksu, Samsun Açık WTA 125'te 2-0 kazanıp finalde Stefanini ile eşleştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Açık WTA 125'in 7. gününde tek kadınlar yarı finalleri sona erdi. Milli tenisçi Ayla Aksu, Japon rakibi Himeno Sakatsume'yi 2-0 yenerek adını finale yazdırırken İtalyan Lucrezia Stefanini de Rus Anna Blinkova'yı 2-0 mağlup etti; ikili yarın finalde karşılaşacak.
Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda yarı final karşılaşmaları tamamlandı.
Türkiye Tenis Federasyonunun gözetiminde, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Green Golf ve Tenis Kulübünde gerçekleştirilen Samsun Açık WTA 125, 25 ülkeden tenisçiyi bir araya getirdi.
Şampiyonanın 7. gününde tek kadınlarda milli tenisçi Ayla Aksu, Japon rakibi Himeno Sakatsume'yi, İtalyan Lucrezia Stefanini ise Rus Anna Blinkova'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.
Ayla Aksu ile Lucrezia Stefanini, yarın finalde karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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