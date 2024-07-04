Aysel Özgan, Para Atıcılık Grand Prix'sinde bronz madalya kazandı

Spor

Aysel Özgan, Para Atıcılık Grand Prix'sinin Novi Sad ayağında bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda, kadınlar ve erkekler 50 metre tabanca karışık (P4) SH1 müsabakası yapıldı.

Aysel Özgan, finalde 203.3 puanla bronz madalya kazanırken, milli sporcular Cevat Karagöl 11'inci ve Ayşegül Pehlivanlar ise 13'üncü oldu.

Daha önce üç altın, bir de gümüş madalya elde eden milli sporcular, organizasyonu beş madalyayla tamamladı.