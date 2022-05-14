Azerbaycan'daki yarışlara Sakaryalı kano sporcuları damga vurdu - Son Dakika
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Azerbaycan'daki yarışlara Sakaryalı kano sporcuları damga vurdu

14.05.2022 11:43
Azerbaycan'daki yarışlara Sakaryalı kano sporcuları damga vurdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano sporcuları, Milli Takım bünyesinde katıldıkları Uluslararası Başkanlık Kupası Durgun su Kano Yarışları'nda çeşitli dallarda birincilik elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano sporcuları, Milli Takım bünyesinde katıldıkları Uluslararası Başkanlık Kupası Durgun su Kano Yarışları'nda çeşitli dallarda birincilik elde etti. Azerbaycan'ın Karabağ Sugovushan bölgesinde düzenlenen yarışlarda sporcularımız kıyasıya mücadele etti.

Haydar Aliyev'in 99. Yıl Dönümü anısına Azerbaycan'ın Karabağ Sugovushan bölgesinde düzenlenen yarışlara, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano sporcuları damga vurdu. 5 ülkeden 55 sporcunun katıldığı Uluslararası Başkanlık Kupası Durgun su Kano Yarışları kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Türkiye Kano Milli Takımı bünyesinde yarışmalara katılan Büyükşehir sporcularımız İdris Şentürk ve Taha Erkam Usta, K1 500 metre ve K1 200 metre yarışlarında birincilik elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gerçekleştirilen yarışlarda şehrimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı kutluyoruz. Özellikle 30 yıl sonra işgalden kurtarılan Karabağ topraklarında böyle bir başarı elde etmek bizleri ziyadesiyle gururlandırmıştır. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Büyükşehir belediyemiz, bundan sonraki süreçte de birçok dalda sporcu yetiştirmeye gayret gösterecektir" denildi. - SAKARYA

Azerbaycan'daki yarışlara Sakaryalı kano sporcuları damga vurdu
Azerbaycan'daki yarışlara Sakaryalı kano sporcuları damga vurdu

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Başkanlık Kupası, Azerbaycan, Kano, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Azerbaycan'daki yarışlara Sakaryalı kano sporcuları damga vurdu - Son Dakika


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