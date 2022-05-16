Azerbaycanlı gaziler Alanyaspor'da - Son Dakika
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Azerbaycanlı gaziler Alanyaspor'da

16.05.2022 17:26
Azerbaycanlı gaziler Alanyaspor'da

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Alanya'ya gelen Azerbaycanlı gaziler, kulübü ziyaret etti.

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Alanya'ya gelen Azerbaycanlı gaziler, kulübü ziyaret etti.

Azerbaycanlı gaziler, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Alanya'ya gelerek kulübü ziyaret etti. Ziyarete, Azerbaycanlı şehit ve gazi ailelerine destek amaçlı faaliyetle yürüten 'YAŞAT Vakfı'nın temsilcileri Nabi Şükürov ve Elvin Nasibov ile Azerbaycan Tekerlekli Sandalyede Eskrim Federasyonu Başkanı Asef Melikov de katıldı. Azerbaycanlı konuklar ilk olarak yönetim kurulumuzla öğle yemeğinde bir araya geldi. Daha sonra toplantı salonunda karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı gazileri Alanya'dan misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bir millet, iki davet. Can Azerbaycan. Son muhabere gazilerimizi burada misafir etmekten onur duyuyoruz. Hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sizlerle burada bir arada olmak büyük bir onurdur. İnşallah biz de Bakü'ye gelerek sizleri orada ziyaret edeceğiz. Tekrar Alanya'mıza hoş geldiniz. Sizleri seviyoruz" dedi.

Günün anısına fotoğraf çekiminin ardından ziyaret sona erdi. - ANTALYA

Azerbaycanlı gaziler Alanyaspor'da
Azerbaycanlı gaziler Alanyaspor'da
Azerbaycanlı gaziler Alanyaspor'da
Azerbaycanlı gaziler Alanyaspor'da
Azerbaycanlı gaziler Alanyaspor'da
Azerbaycanlı gaziler Alanyaspor'da
Azerbaycanlı gaziler Alanyaspor'da

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Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Azerbaycan, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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