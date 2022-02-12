Üye Girişi
Badminton Analig seçmeleri başladı - Son Dakika

Badminton Analig seçmeleri başladı

12.02.2022 16:44
Badminton Analig seçmeleri başladı

Analig'e katılım sağlayacak olan sporcuların seçildiği Badminton Analig Seçmeleri Talas Badminton Salonunda yapılan birbirinden heyecanlı maçlarla başladı.

Analig'e katılım sağlayacak olan sporcuların seçildiği Badminton Analig Seçmeleri Talas Badminton Salonunda yapılan birbirinden heyecanlı maçlarla başladı. Müsabakaları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporculara başarı temennisinde bulundu.

Müsabakaların önemli olduğunu belirten İl Müdürü Kabakcı, "İlimizde ve ülkemizde sporun gelişimi açısından Bakanlığımızın hayata geçirmiş olduğu Analig Projesini çok önemsiyoruz. Bu müsabakalarda, spor yapmanın keyfini, müsabaka heyecanını yaşayan ve tecrübe kazanarak kendini geliştiren sporcularımız bir sonraki aşamada ilimizi temsil edecekler. Müsabakalarda ter döken mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Badminton Analig seçmeleri başladı
Badminton Analig seçmeleri başladı
Badminton Analig seçmeleri başladı

YORUMLAR
500

Ali İhsan Su, Badminton, gençlik, Talas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Badminton Analig seçmeleri başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 16:55:47. #1.13#
SON DAKİKA: Badminton Analig seçmeleri başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement