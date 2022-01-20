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Badminton Bölge Gençler Grup Müsabakaları başladı - Son Dakika

Badminton Bölge Gençler Grup Müsabakaları başladı

20.01.2022 19:18

Gençlik Spor Bakanlığının organize ettiği 7 ilden 70 sporcunun katılımıyla düzenlenen Badminton Bölge Gençler Grup Müsabakaları, Şırnak'ta başladı.

Gençlik Spor Bakanlığının organize ettiği 7 ilden 70 sporcunun katılımıyla düzenlenen Badminton Bölge Gençler Grup Müsabakaları, Şırnak'ta başladı.

Şırnak'ın yanı sıra Mardin, Siirt, Van, Diyarbakır, Bitlis ve Muş'tan sporcularının katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalar, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün koordinesiyle müdürlüğün kapalı spor salonunda organize edildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 ilden katılım beklerken olumsuz hava şartları nedeniyle 7 ilden 70 sporcunun kente geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini aktaran Ayar, "Bu tür organizasyonlarda valilik ve belediyemiz desteklerini esirgemiyorlar. Amacımız gençlerimizi sporla buluşturmak. Yaşanabilecek sıkıntılardan uzak tutmak. Terör ve diğer bütün sıkıntılardan arındırılmış bir şekilde önemli yerlere geleceğimizi biliyoruz. Bu manada yoğun bir çalışma içerisindeyiz." diye konuştu.

Müsabakalar yarın yapılacak yarı final ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Badminton Bölge Gençler Grup Müsabakaları başladı
Badminton Bölge Gençler Grup Müsabakaları başladı
Badminton Bölge Gençler Grup Müsabakaları başladı
Badminton Bölge Gençler Grup Müsabakaları başladı
Badminton Bölge Gençler Grup Müsabakaları başladı

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Badminton, gençlik, Şırnak, Muş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Badminton Bölge Gençler Grup Müsabakaları başladı - Son Dakika Spor


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