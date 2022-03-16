Badmintonda Kütahya'yı Sofular Ortaokulu temsil edecek - Son Dakika

Kütahya'da düzenlenen okul sporları Badminton Yıldız Erkekler il müsabakalarında il birincisi olan Pazarlar İlçesi Sofular Ortaokulu Yıldız Erkekler Badminton takımı Denizli'de düzenlenecek olan Bölge Finalleri'nde Kütahya'yı temsil edeceği bildirildi.

Sofular Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Harun Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin sportif ve sosyal etkinliklere katılımı derslerini olumlu yönde etkileyerek başarılarının sürekliliğini sağlayarak, hayat mücadelesinde onlara güç verecektir. Kazanmanın ve kaybetmenin yaşamın bir gerçeği olduğunu kabullenerek her ikisini de abartmadan mutlu yaşamayı öğreneceklerdir. Arzumuz bütün öğrencilerimizin sportif ve sosyal faaliyetlere aktif olarak katılmalarıdır. Okul Sporları Badminton Yıldız Erkekler İl Müsabakalarında Şampiyon olan Badminton erkek takımımızı tebrik ederim" dedi.

Pazarlar Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Harun Çakır ise, "Okul Sporları Badminton Yıldız Erkekler İl Müsabakalarında Kütahya'da Şampiyon olan Sofular Ortaokulu Badminton takımımızı ve 3. olan Pazarlar İmam Hatip Ortaokulumuzu tebrik eder, Bölge müsabakalarında ilimizi temsil edecek takımımıza başarılar dilerim. Denizli'de düzenlenecek olan Bölge Finallerinde Kütahya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerinden eminim. Bölge Finallerinde Sofular Ortaokulu Yıldız Erkekler Badminton takımımıza başarılar dilerim" diye konuştu. - KÜTAHYA