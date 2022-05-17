Bafetimbi Gomis: Ben Galatasaray için en iyiyi diliyorum - Son Dakika
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Bafetimbi Gomis: Ben Galatasaray için en iyiyi diliyorum

17.05.2022 00:57
Bafetimbi Gomis: Ben Galatasaray için en iyiyi diliyorum

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, "Ben Galatasaray için en iyiyi diliyorum.

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, "Ben Galatasaray için en iyiyi diliyorum. Her oyuncu için Galatasaray çok önemlidir. Birçok insan Galatasaray için neyin daha iyi olacağını düşünerek hareket ediyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu sezon için taraftarlardan özür dileyen tecrübeli futbolcu, "Çünkü Galatasaray'da oynadığınız zaman, en büyük kulüpte form giyiyorsunuzdur ve her maçta en iyinizi verip en iyi sırada olmalısınız. Haftaya Antalyaspor'u yensek bile bu Galatasaray için yeterli olmayacak. Bu alınan sonuçlar, bir sonraki sezonda daha iyi olmamız ve taraftarları gururlandırmak için önemli" diye konuştu.

Galatasaray'da gündemdeki başkanlık seçimleriyle alakalı olarak ise Gomis, "Ben oyuncuyum ve sadece sahaya odaklanırım. Galatasaray büyük bir kulüp. Ben Galatasaray için en iyiyi diliyorum. Her oyuncu için Galatasaray çok önemlidir. Birçok insan Galatasaray için neyin daha iyi olacağını düşünerek hareket ediyor" şeklinde konuştu.

Fransız oyuncu, gelecek sezon ile alakalı olarak ise "Galatasaray önümüzdeki sezon her zaman kazansın. Ben de Galatasaray'da forma giymeyi hak eden bir oyuncu olayım" diyerek sözlerini noktaladı.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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