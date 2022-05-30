Bağlar Belediyesi halk oyunlarında bölge şampiyonu oldu - Son Dakika
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Bağlar Belediyesi halk oyunlarında bölge şampiyonu oldu

30.05.2022 10:42
Bağlar Belediyesi halk oyunlarında bölge şampiyonu oldu

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun desteğiyle oluşturulan halk oyunları ekibi, Elazığ'da yapılan yarışmalarda 35 ekibi geride bırakarak bölge birincisi oldu.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun desteğiyle oluşturulan halk oyunları ekibi, Elazığ'da yapılan yarışmalarda 35 ekibi geride bırakarak bölge birincisi oldu. 7 aylık çalışma ile bu başarıya ulaşan ekip Türkiye finallerinde mücadele etme hakkı kazandı.

Bağlar Belediyesi halk oyunlarında iki dalda bölge birincisi olarak Diyarbakır'ın yüzünü güldürdü. Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde sezon başında Bağlar İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü desteğiyle görevlendirilen Necat Muzafferoğlu ve Ahmet Erdem ile Diyarbakır Kültür Merkezinden Mahmut Çakmak'ın eğitmenliğinde oluşturulan ekip 7 aylık çalışma sonucunda önemli başarılara imza attı. Bağlar Belediyesi Ayşe Şan Parkı'nda çalışmalar yaparak yarışmalara hazırlanan ekip, Elazığ'da yapılan ve farklı kategorilerden 36 ekibin katıldığı yarışmalarda büyükler düzenlemeli dalda 89 puan toplayarak bölge şampiyonluğuna uzandı.

Eğitmen Necat Muzafferoğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun gençlerin sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerde başarılı olmasına büyük önem verdiğini dile getirerek bu desteklerin ilk semerini bölge birincisi olarak elde ettiklerini söyledi. Muzafferoğlu, "Başkanımız her konuda destek oluyor. Geçen sezon kendisinin desteğiyle rekor sayıda öğrencimiz üniversitelerin konservatuar bölümlerine yerleşti. Halk oyunlarında başarılı olmamız için tüm imkanları sağladı. Bölge birincisi olduk, şimdi hedefimiz daha büyük başarılara imza atmaktır. Başkanımıza çok teşekkür ederek başarımızı kendisine atfediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Bağlar Belediyesi, Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Bağlar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bağlar Belediyesi halk oyunlarında bölge şampiyonu oldu - Son Dakika


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