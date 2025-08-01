Bahçelievler'de Gençlere Bisiklet Dağıtımı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bahçelievler'de Gençlere Bisiklet Dağıtımı Devam Ediyor

Bahçelievler\'de Gençlere Bisiklet Dağıtımı Devam Ediyor
01.08.2025 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Belediyesi, 3.301 bisiklet dağıtımıyla gençleri spora teşvik ediyor.

BAHÇELİEVLER Belediyesi, gençleri spora teşvik etmek amacıyla başlattığı bisiklet dağıtımlarına devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın liderliğinde bugüne kadar 3 bin 301 bisiklet çocuk ve gençlere ulaştırıldı.

33'üncü kez düzenlenen törende, kura ile belirlenen 100 gence bisikletleri teslim edildi. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır törende yaptığı konuşmada, " Bahçelievler'de yaklaşık 150 bin çocuk ve genç var. Hedefimiz, her birinin bisiklete sahip olması. Bugün itibariyle toplam 3301 bisiklet dağıttık. Bu sayıya, Cumhuriyetimizin 101. yılına özel olarak 29 Ekim'de dağıttığımız 101 bisiklet de dahil" dedi.

Her ay 100 bisikletin dağıtıldığını ve kampanyanın kesintisiz sürdürüleceğini belirten Başkan Bahadır, "Çocuklarımız spor yapsın, büyüklerimiz hareket etsin istiyoruz. Artık insanlar daha uzun yaşıyor ama sağlıklı yaş almak önemli. Bisiklet bu açıdan hem vücudumuza faydalı hem de doğaya. Bu yüzden bisiklet dağıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Bahadır, "Kask takmak hayati bir konu. Bisikletle birlikte mutlaka kask da veriyoruz. Lütfen bu detayı önemseyelim" diye konuştu.

Proje, hem sağlıklı nesillerin yetişmesine hem de çevre bilincinin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Dağıtımlar kura yöntemiyle yapılıyor. Bahçelievler'de ikamet eden vatandaşlar, belediyenin ve Dr. Hakan Bahadır'ın sosyal medya hesaplarından her ay duyurulan çekilişe katılabiliyor. Çekilişe katılmak için ilgili paylaşımı beğenmek, yorum kısmına iki arkadaşını etiketlemek ve daha önce belediyeden bisiklet kazanmamış olmak yeterli.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hakan Bahadır, Bahçelievler, Sağlık, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçelievler'de Gençlere Bisiklet Dağıtımı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Merkez Bankası’nın rezervleri 5 haftadır yükselişte Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
Galatasaray sezonu tv100’de açıyor Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100’de Galatasaray sezonu tv100'de açıyor! Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100'de
Kim tur atlayacak Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda Kim tur atlayacak? Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı Yataş grevle sarsıldı Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı

11:34
Yılın transferi duyuruldu Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
10:49
Elazığ’da maden ocağında göçük Çok sayıda ekip olay yerinde
Elazığ'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip olay yerinde
16:48
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah’a şükür olmadı
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah'a şükür olmadı
16:35
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
16:30
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
16:15
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı İki maçta tam 19 gol
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı! İki maçta tam 19 gol
16:12
CHP lideri Özel ’Sınırlarını aştı’ dedi, Tanju Özcan’dan jet yanıt geldi
CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi
16:11
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
16:07
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti Gerekçesi oldukça ilginç
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti! Gerekçesi oldukça ilginç
16:07
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
16:04
Eski iş arkadaşını katledip kaçtı Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez
Eski iş arkadaşını katledip kaçtı! Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez
16:00
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı
Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı
15:54
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı Yataş grevle sarsıldı
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı
15:50
Kim tur atlayacak Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda
Kim tur atlayacak? Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 12:12:25. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Gençlere Bisiklet Dağıtımı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.