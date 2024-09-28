Bahçeşehir Koleji EuroCup'ta İddialı Başladı - Son Dakika
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Spor

Bahçeşehir Koleji EuroCup'ta İddialı Başladı

Bahçeşehir Koleji EuroCup\'ta İddialı Başladı

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, EuroCup'ta galibiyetle sezona başladı. Hedef şampiyonluk.

28.09.2024 13:09
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EUROCUP'ta Litvanya'daki ilk maçını kazanan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Avrupa ve Türkiye Basketbol Ligi'ne iddialı başladı. Bu sezon Sinan Erdem Spor Salonu'nda maçlarını oynayacak olan Kulübün Başkanı Begüm Yücel, "İyi bir kadro kurduk. Hedefimiz EuroCup'ta şampiyon olmak"dedi.

Yeni sezonda maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oyanayacak olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yeni transferler ve sezona dair değerlendirmelerde bulunmak üzere tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, Bahçeşehir Spor Kulübü (BSK) Başkanı Begüm Yücel, Sportif Direktör Nemanja Bjelica, Genel Menajer Pınar Çiler Çağlayan ve Başantrenör Dejan Radonjic katıldı.

"YENİ SEZONA İDDİALI BAŞLADIK"

Bahçeşehir Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, "Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü olarak yeni sezona yeni logo ile yeni evimizde başladık. Sezondaki ilk galibiyetimizi EuroCup'ta deplasmanda yaptığımız maçta aldık. Sportif Direktör Nemanja Bjelica, Genel Menajer Pınar Çiler Çağlayan ve Başantrenör Dejan Radonjic ile güçlü bir yönetici kadrosu kurduk. Şimdiye kadarki en iddialı takımlardan birini oluşturduk. EuroCup'ta iddialı şekilde sezona başladık. Öncelikle hedefimiz EuroCup'ta kalıcı olmak. Sonrasında merdivenleri tek tek çıkacağız. Önümüzdeki 5 sene içindeki hedefimiz budur" diye konuştu.

BJELİCA: TAKIMIN ŞİMDİYE KADAR SAHİP OLDUĞU EN İYİ KADROYLA BU ZORLU MÜCADELEYE ÇIKACAĞIZ

Sportif Direktör Nemanja Bjelica yeni sezondaki hedeflerini aktardı:

"Bu organizasyonun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bahçeşehir, yalnızca bir basketbol takımı değil, aynı zamanda güçlü bir marka. Takımımızda çok büyük bir potansiyel var ve bu yıl EuroCup'ta mücadele edeceğiz. Mükemmel bir koçumuz var. Bahçeşehir'in şimdiye kadar sahip olduğu en iyi kadroyla bu zorlu mücadelelere çıkacağız. Hepimiz heyecanlıyız, ancak ayaklarımızın yere sağlam basması ve çok çalışmamız gerektiğinin de farkındayız. Bu takımın basketbol kültürünü değiştirmek ve kalıcı bir şekilde kazanan bir ekip olmak istiyoruz. Başarıya ulaşmak için gereken küçük detayları da asla göz ardı etmemeliyiz."

'ARTIK BURASI BİZİM YENİ EVİMİZ'

Nemanja Bjelica, Sinan Erdem Spor Salonu'na geçmeleri hakkında ise "Sinan Erdem Spor Salonu'na geçişimizde bize verdikleri destekten ötürü federasyona teşekkür ediyorum. Burada pek çok yenilik yaptık ve artık burası bizim yeni evimiz. Süper Lig'de Sinan Erdem'de mücadele edecek tek takım olarak Bahçeşehir Spor Kulübü, bu salonda oyuncularımızın bir aile parçası gibi hissetmelerini sağlayacak. Bu bizim için son derece önemli. Birlikte uyumlu çalışarak, birbirimize güvenerek ve istikrar sağlayarak başarıya ulaşabileceğimize inanıyoruz. Her zaman büyük resme odaklanmalıyız; ancak bu şekilde kalıcı başarılar elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.

RADONJİC: BU SEZON GRUPTAN ÇIKARAK PLAY-OFLARA KALMAYI HEDEFLİYORUZ

Başantrenör Dejan Radonjic ise sezona yene başladıklarını, daha iyi antreman ve çok çalışmak zorunda olduklarını belirterek "Bu sezonki hedefimiz, EuroCup'ta gruptan çıkarak play-off'lara kalmak. Lig içinse temel amacımız, geçen yıldan daha iyi bir noktaya ulaşmak."dedi. Bu yıl kurdukları takımdan memnun olduklarını söyleyen Radonjic, yeni transfer yapıp yapmayacakları hakkında ise "Zaman gösterecek" dedi.

ÇAĞLAYAN: ZAMAN İÇİNDE ORGANİK TARAFTAR KİTLESİNE ULAŞACAK

Genel Menajer Pınar Çiler Çağlayan da henüz 7 senelik bir takım olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımının zaman içinde organik bir taraftar kitlesine ulaşacağını, bunun için öğrenci gruplarına güvendiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan değişiklik ve yenilikler basın mensuplarına gezdirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji EuroCup'ta İddialı Başladı - Son Dakika

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