BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını 92-75 yendi.
Podgorica'da Moraca Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk periyodunu Bahçeşehir Koleji, 26-20 önde tamamladı.
İkinci periyot da etkili oynayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 49-45 önde gitti.
Bahçeşehir Koleji, üçüncü periyodu 70-56, mücadeleyi de 92-75 kazandı.
İstanbul temslicisi, bu sonuçla organizasyondaki 5 maçında 4. galibiyetini elde etti.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji'nden Önemli Zafer - Son Dakika
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