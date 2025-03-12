Bahçeşehir Koleji Yarı Finalde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bahçeşehir Koleji Yarı Finalde

Bahçeşehir Koleji Yarı Finalde

Bahçeşehir Koleji, Cedevita Olimpija'yı 85-81 yenerek BKT Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi.

12.03.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-81 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdıran Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Dejan Radonjic, 19 sayı geriye düştükleri maçı ikinci yarıda bambaşka bir oyun ortaya koyarak kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Radonjic, "Oyuncularımı galibiyetten dolayı kutluyorum. Bu sezon BKT Avrupa Kupası'nda çok iyi iş çıkarıyoruz. Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz. Maça gerginlik sebebiyle kötü başladık. İkinci yarıda bambaşka bir oyun oynadık ve kazanmayı hak ettik. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda basit hatalar yaptıklarını aktaran Sırp çalıştırıcı, "Devre arasında ve molalarda pozisyon pozisyon bakmamız gerektiğini, savunmada ve hücumda gelişmek zorunda olduğumuzu söyledik. İkinci yarıda da bunu başardık. 19 sayı geride olduğumuz maçta bambaşka bir noktaya geldik. Bu, çok önemliydi." diye konuştu.

Begüm Yücel: "Hedefimiz THY Avrupa Ligi'nde oynamak"

Bahçeşehir Kulübü Başkanı Begüm Yücel, BKT Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldikleri için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını vurgulayan Yücel, "Geri dönüşümüz çok iyi oldu. Yarı finaldeyiz. Çok heyecanlıyız. Hedefimiz finale yükselmek ve kazanıp THY Avrupa Ligi'nde oynamak. İnşallah başarılı oluruz." dedi.

Kenan Sipahi: "Bu takım daha iyisini hak ediyor"

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Kenan Sipahi, maça tutuk başladıklarını ancak ikinci yarıda toparlanarak galip geldiklerini ifade etti.

Çeyrek finalin tek maç üzerinden oynandığını hatırlatan Kenan, "Bu formatta ev sahibi takım daha fazla baskı hissedebiliyor. Başta bunu hissettik. Çok tutuk başladık. Çok mutluyum. Bu takım daha iyisini hak ediyor. Yarı final 3 maç üzerinden oynanacak. Bizim için daha avantajlı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Bahçeşehir, Slovenya, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji Yarı Finalde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’yi arayan İmamoğlu hiç beklemediği hareketle karşılaştı Bahçeli'yi arayan İmamoğlu hiç beklemediği hareketle karşılaştı
4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü
Kanada, ABD’ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
“Siz misiniz muhbirlik yapan“ deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti "Siz misiniz muhbirlik yapan!" deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti
Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü
Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

23:33 Bahçeli’yi arayan İmamoğlu hiç beklemediği hareketle karşılaştı Bahçeli'yi arayan İmamoğlu hiç beklemediği hareketle karşılaştı
22:58 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü
22:58 Kanada, ABD’ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
20:20 Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
09:19 “Siz misiniz muhbirlik yapan“ deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti "Siz misiniz muhbirlik yapan!" deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti
09:19 Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
09:09 Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü
09:05 Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
09:05 Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
08:41 Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 00:23:04. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji Yarı Finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.