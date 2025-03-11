Bahçeşehir Koleji Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Bahçeşehir Koleji Yarı Finale Yükseldi

Bahçeşehir Koleji, Cedevita Olimpija'yı 85-81 yenerek BKT Avrupa Kupası'nda yarı finale çıktı.

11.03.2025 23:16
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Robert Vyklicky (Çekya), Steve Bittner (Almanya)

Bahçeşehir Koleji: Smith 9, Massinburg 6, Odiase 5, Cavanaugh 14, Bouteille 9, Simonovic 20, Furkan Korkmaz 10, Şehmus Hazer 2, Kenan Sipahi 6, Ponitka 4

Cedevita Olimpija: Nikolic 10, Lemar 5, Stewart 11, Robinson 11, Stipanovic 7, Jones 12, Radovic 5, Glas 6, Beringer, Tasic 14

1. Periyot: 7-24

Devre: 38-46

3. Periyot: 56-65

Beş faulle çıkanlar: 36.41 Tasic (Cedevita Olimpija), 38.18 Smith (Bahçeşehir Koleji)

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında ağırladığı Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-81 mağlup etti ve adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Türk temsilcisi, 2 galibiyete ulaşan takımın kazanacağı 3 maçlık seri üzerinden oynanacak yarı finalde Hapoel Bank Yahav (İsrail)-Dreamland Gran Canaria (İspanya) maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Koleji, karşılaşmaya Massinburg'un 3 sayılık basketiyle başladı. Cedevita Olimpija, müsabakanın 30. saniyesinden sonra skor üretemeyen ev sahibi takım karşısında organize hücumlardan bulduğu sayılarla 8 dakikada 17-0'lık seri yakaladı. Slovenya ekibi, üstün oynadığı ilk periyodu 24-7 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Furkan Korkmaz ve Simonovic ikilisinin kazandırdığı basketlerle toparlanan Bahçeşehir Koleji, 16. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 24-32. Cedevita Olimpija, Tasic'in devreye girmesiyle 18. dakikada yeniden 15 sayılık (26-41) üstünlük yakaladı. Bahçeşehir Koleji, kalan bölümde Boutielle'in dış atışlarıyla farkı 8'e indirmeyi başardı. Slovenya ekibi, soyunma odasına 46-38 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında savunma sertliğini arttıran Bahçeşehir Koleji, Cedevita Olimpija'nın faul hakkını erken doldurmasını iyi değerlendirdi ve serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 1'e indirdi: 51-52. Hücumda topu iyi paylaşarak oyunun kontrolünü ele geçiren konuk ekip, 9 sayılık fark yakalayarak son çeyreğe 65-56 önde girdi.

Dördüncü periyoda baskılı başlayan Bahçeşehir Koleji, Smith'in basketiyle 35. dakikada skor üstünlüğünü maçın ilk basketinden sonra ilk kez ele geçirdi: 71-69. Oyundan düşen Cedevita Olimpija karşısında taraftarının desteğine arkasına alarak pota altından skor üretmeye devam eden Bahçeşehir Koleji, 36. dakikada farkı 6'ya çıkardı: 75-69. Kalan bölümde Smith ve Kenan Sipahi'nin kritik basketleriyle rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, sahadan 85-81 galip ayrılarak BKT Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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