Bakan Bak: A Milli Takım ile gurur duyuyoruz - Son Dakika
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Spor

Bakan Bak: A Milli Takım ile gurur duyuyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takım ile gurur duyduklarını söyledi. Bakan Bak, futbolcuları tebrik ederek, Avusturya'ya karşı akıllıca oynayarak ve üst düzeyde mücadele ederek gururlandıklarını belirtti. Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçında da tribünlerin dolmasını beklediklerini ifade eden Bakan Bak, Avrupalı Türklere ve Türkiye'den gelen destekçilere teşekkür etti.

03.07.2024 02:39
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalan A Milli Takım ile gurur duyduklarını söyledi.

Bakan Bak, Leipzig Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Herkesin favori gösterdiği Avusturya'ya karşı çok akıllıca oynayarak, fırsatları değerlendirerek ve çok üst düzeyde mücadele ederek bizleri gururlandırdılar. Müthiş bir mücadele ortaya koydular. Berlin'in yolunu açtılar. Cumartesi günü Hollanda'nın karşısında olacağız. 85 milyon bu akşam uyumaz. Herkes coşkuyla bu galibiyetin keyfini çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

Türk halkını sevindirdikleri için milli futbolculara teşekkür eden Bakan Bak, "Buradan Avrupalı Türklere ve Türkiye'den gelip bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Ülkemizde oluşan gelişmeler esnasında böyle milli duygularla bütünlüğe ve beraber olmaya ihtiyacımız var. Bunları sağladıkları için bütün çocuklarımıza, federasyon yönetimine ve teknik heyete çok teşekkür ediyoruz. Çok gurur verici bir geceydi. Kaleci Mert, Merih, Arda'nın harika kornerleri ve asistleri, hepsi inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. Favori gözüken bir takıma karşı haklı bir galibiyet elde ettiler. Müthiş bir oyun ortaya koydular." diye konuştu.

Berlin'de Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçında da tribünlerin dolmasını beklediklerini ifade eden Bakan Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupalı Türkler mutlaka orada olacak. Bizi destekleyecek. Hepsini alınlarından öpüyoruz. 'Bizler çılgın Türkleriz' demiştik. Avrupa'daki bütün statlarda seyirci rekorunu kıran bizim vatandaşlarımız. İnşallah Berlin'de tarih yazacağımıza inanıyorum. Buna yürekten inanıyorum. Muhteşem seyircimiz Dortmund, Hamburg ve Leipzig'de her yeri kırmızı-beyaza çevirdi. Onlarla gurur duyuyoruz. Milletimizle gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız geleneksel olarak oyuncularla konuşuyor, onlarla ilgili yorumlar yapıyor. Kendisi de futbolun içinden geldiği için yakından takip ediyor. Soyunma odasında sporcularımızın başarısını tebrik etti. Ekran başında izlediğini ve çok gururlu olduğunu ifade etti."

Kaynak: AA

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