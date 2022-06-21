Bakan Kasapoğlu'ndan Ali Koç'a tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Ali Koç'a tebrik

21.06.2022 17:12
Bakan Kasapoğlu'ndan Ali Koç'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u tebrik ediyorum. Ali Koç'a çalışmalarında başarılar diliyor, başkanlık görevini devreden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kulüpler Birliği Vakfı, Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Ali Koç'a tebrik - Son Dakika

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